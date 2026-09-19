Колишня дружина Андрія Пятова з дітьми опинилися поблизу прильоту російської ракети

Юлія Пятова, з якою колишній голкіпер збірної України прожив у шлюбі 19 років та виховав разом чотирьох дітей, розповіла про жахи російської атаки на Київщину. Родина ледь не опинилася під прицілом ворожої ракети.

Влучання сталося у будинок, який розташований поряд з маєтком Юлії. На щастя, ні вона, ні діти не постраждали, пише 24 Канал.

Росіяни обстріляли будинок поряд з Пятовими

За словами Юлії, після початку повітряної тривоги вона почула звук, наче щось летіло просто на неї з дітьми і падало. "Такого відчуття безнадії я ще не відчувала", – зізналася жінка.

Як виявилося, російська ракета справді була дуже близько від будинку колишньої дружини футболіста. Вона влучила у споруду, де ніхто не живе, хоча буквально за 10 метрів звідти розташований маєток, де були троє дітей і вагітна жінка.

На щастя, минулося без постраждалих, а пожежа не перекинулась на інші будинки, бо не було сильного вітру.

Нам даровано найцінніше – життя! Треба брати від нього все! Не просити, не чекати, а йти далі, не зупиняючись. Я цей звук падаючої ракети й приголомшливого вибуху ніколи не забуду,

– написала Пятова в інстаграмі.

Що відомо про Юлію Пятову

Пара одружилась у 2005 році, разом вони провели 19 років. За цей час у шлюбі народились четверо дітей – доньки Даша, Мілана і Мая, а також син Лев.

Попри те, що Андрій та Юлія вважалися однією з найміцініших родин в українському футболі, у 2024 році стало відомо, що вони подали на розлучення, судову справу розглядав Печерський райсуд Києва.