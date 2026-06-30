Клопп відповів, чи очолить збірну Німеччини після провалу на ЧС-2026

Легендарний тренер Юрген Клопп не став мовчати після вильоту збірної Німеччини з ЧС-2026. Його слова пов’язані з майбутнім національної команди.

Юргену Клоппу довелось реагувати на чутки щодо зміни головного тренера німецької команди, які з’явились після вильоту з Мундіалю. Слова фахівця передає 24 Канал.

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Чи очолить Клопп збірну Німеччини?

Колишній головний тренер Майнца, дортмудської Боруссії та Ліверпуля заявив, що наразі про подібний розвиток подій розглядати зарано.

Відомий фахівець дипломатично висловився про власне майбутнє.

Я ще не думав про це. Я розумію, що зараз моє ім’я згадують. Але зараз не час про це говорити,

– сказав Клопп.

Додамо, що 59-річний Клопп не тренує нікого з моменту закінчення сезону 2023/24, коли після понад восьми років роботи полишив Ліверпуль. З початку 2025 року фахівець є керівником футбольного напрямку компанії Red Bull.

Німеччина на ЧС-2026: що відомо?

В 1/16 фіналу турніру чотириразові чемпіони світу відіграли 120 хвилин проти Парагваю з рахунком 1:1. Усе вирішувалось у серії пенальті, де за два удари до кінця був рахунок 1:3 на користь Парагваю, проте невдалі удари Санабрії та Бальбуени повернули Німеччину назад в гру. Вже шостий удар для Німеччини змарнував Та. Цим скористався Канале, вбивши останній цвях в "труну" німців – 3:4.

Перед цим європейська команда з шістьома очками виграла групу. Там німці перемогли Кюрасао (7:1), Кот-д’Івуар (2:1) та поступились Еквадору (1:2).

ЧС-2026 став третім поспіль, який завершується для Маншафт раніше стадії 1/8. Після здобуття трофею у 2014-му ця титулована збірна двічі зупинялась на груповому етапі (2018, 2022), а тепер не зуміла подолати 1/16 фіналу.