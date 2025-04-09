Легендарний тренер повернеться у Ліверпуль, однак вже не в якості наставника

Колишній тренер Ліверпуля Юрген Клопп у травні повернеться до Англії. Його запросили на урочисту вечерю.

Юрген Клопп залишив посаду головного тренера Ліверпуля в кінці сезону-2023/2024. Офіційно він оголосив про це рішення в січні 2024 року.

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Ліверпуль запросив Клоппа

Німецький фахівець відвідає матч "мерсисайдців" проти Крістал Пелес в останньому турі АПЛ у травні. Крім цього Клоппу запропонували піднятися на автобус під час чемпіонського параду містом, проте він поки не надав відповіді, пише 24 канал з посиланням на New York Times.

Я точно буду в Ліверпулі у травні, але поки не знаю про моє перебування в автобусі. Це чудова ідея, але треба приїхати спочатку до Англії – тоді все вирішиться. Я буду на останній грі команди,

– повідомив Юрген Клопп.

Також він був запрошений в якості спікера на урочистій вечері.

Відзначимо, що наразі Ліверпуль є лідером у турнірній таблиці чемпіонату Англії.