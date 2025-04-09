Легендарний тренер повернеться у Ліверпуль, однак вже не в якості наставника
- Юрген Клопп повернеться до Англії у травні для участі в урочистій вечері та відвідування матчу Ліверпуля проти Крістал Пелес.
- Клопп залишив посаду головного тренера Ліверпуля в кінці сезону-2023/2024 і був запрошений на чемпіонський парад, але поки не прийняв рішення.
- Ліверпуль наразі лідирує у турнірній таблиці чемпіонату Англії.
Колишній тренер Ліверпуля Юрген Клопп у травні повернеться до Англії. Його запросили на урочисту вечерю.
Юрген Клопп залишив посаду головного тренера Ліверпуля в кінці сезону-2023/2024. Офіційно він оголосив про це рішення в січні 2024 року.
Читайте також Вболівальники ПСЖ і Астон Вілли влаштували масову сутичку перед матчем Ліги чемпіонів
Ліверпуль запросив Клоппа
Німецький фахівець відвідає матч "мерсисайдців" проти Крістал Пелес в останньому турі АПЛ у травні. Крім цього Клоппу запропонували піднятися на автобус під час чемпіонського параду містом, проте він поки не надав відповіді, пише 24 канал з посиланням на New York Times.
Я точно буду в Ліверпулі у травні, але поки не знаю про моє перебування в автобусі. Це чудова ідея, але треба приїхати спочатку до Англії – тоді все вирішиться. Я буду на останній грі команди,
– повідомив Юрген Клопп.
Також він був запрошений в якості спікера на урочистій вечері.
Відзначимо, що наразі Ліверпуль є лідером у турнірній таблиці чемпіонату Англії.