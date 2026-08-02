Український форвард став гравцем Вільярреала

Український нападник Юрій Кісак став футболістом Вільярреала, підписавши свій перший професійний контракт. Угода стала важливим кроком на шляху до дорослого футболу.

Молодий українець продовжує будувати кар'єру в Іспанії, де вже кілька років виступає на юнацькому рівні. 18-річний форвард повідомив про перехід до “Жовтої субмарини” на своїй сторінці в інстаграмі.

Перший професійний контракт у кар'єрі

Футболіст зізнався, що цей день назавжди залишиться особливим у його житті. За словами Юрія Кісака, до цього моменту його привели роки наполегливої праці, непрості випробування та постійне прагнення до розвитку.

Також українець подякував своїй родині, друзям, тренерам, партнерам по команді та всім людям, які підтримували його на футбольному шляху. Окремі слова вдячності Кісак адресував Вільярреалу за довіру та шанс продовжити здійснювати свою мрію.

Сьогодні день, який я запам'ятаю назавжди. Я підписав свій перший професійний контракт із Вільяреалом... Це лише початок,

– написав нападник.

Як розвивалася кар'єра українця

Юрій Кісак є уродженцем Трускавця Львівської області. Свій футбольний шлях в Іспанії він продовжив у структурі Корнельї, де виступав за команду U-19.

У минулому сезоні молодий форвард провів 24 матчі на юнацькому рівні та відзначився вісьмома забитими м'ячами, привернувши увагу представників Вільярреала. Саме після успішних виступів українець отримав можливість підписати свій перший професійний контракт.

Деталі угоди між сторонами наразі не розголошуються. Водночас цей крок відкриває перед 18-річним нападником нові перспективи, адже Вільяреал традиційно вважається одним із найкращих клубів Іспанії у розвитку молодих талантів.