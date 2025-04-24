Престижний італійський клуб зробив пропозицію Шахтарю щодо Судакова

Італійський Ювентус зацікавився Георгієм Судаковим. Клуб вже зробив офіційну пропозицію Шахтарю щодо гравця.

Георгій Судаков вже тривалий час привертає увагу різних європейських грандів. Шахтар намагається заробити на своєму лідері якомога більшу суму.

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Ювентус зробив пропозицію Шахтарю

Перемовини між клубами щодо трансферу Судакова вже йдуть. Однак сума пропозиції не вказана, пише 24 канал з посиланням на Бена Джейкобса.

Спортивний директор Ювентуса вважає, що український футболіст ідеально вписується у стиль команди.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Георгій Судаков зіграв 35 матчів, у яких забив 13 голів та віддав 6 результативних передач.

Відзначимо, що окрім Ювентуса у підписанні захисника зацікавлені Наполі та Брентфорд.