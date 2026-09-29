Арсенал, Ліверпуль та Манчестер Юнайтед ведуть боротьбу за підписання лідера збірної України

Український футболіст Ілля Забарний домігся суттєвого прогресу за останні роки. 24-річний захисник став однією з найбільш цікавих цілей на трансферному ринку.

Влітку 2025 року Забарний залишив АПЛ та оформив перехід в ПСЖ. Тепер же Ілля має всі шанси повернутися в чемпіонат Англії, повідомляє журналіст Екрем Конур.

Де може опинитися Забарний

Активний інтерес до українця виявляють три топ-клуби АПЛ. Представники Арсенала, Манчестер Юнайтед та Ліверпуля продовжують слідкувати за Забарним.

Вони вивчають можливість його переходу вже найближчого трансферного вікна. ПСЖ не проти знайти нову команду для Іллі, але в пріоритеті оренда, а не продаж гравця.

Зазначимо, що у 2025 році парижани заплатили близько 63 мільйонів євро Борнмуту за трансфер центрбека. Проте Забарному не вдалось стати гравцем основи клубу.

Луїс Енріке віддає перевагу Маркіньйосу та Вільяну Пачо. Тим не менш, минулого сезону українець допоміг клубу стати чемпіоном Франції та виграти Лігу чемпіонів і Суперкубок УЄФА.

У поточному сезоні Ілля відіграв лише дві зустрічі у складі ПСЖ. До слова, у Франції вимагають пояснень щодо трансферу Забарного через невиразну гру в Лізі чемпіонів.

