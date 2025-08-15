Останніми роками все більша кількість українських футболістів переїжджають грати за кордон. Одразу більше десятка із них обирали шлях у топові європейські команди.

24 Канал розповідає про топові трансфери українських гравців у провідні європейські чемпіонати. Найсвіжішим таким трансфером українського футболіста у топ-лігу Європи став перехід Іллі Забарного у французьке ПСЖ, повідомляє 24 Канал.

Ілля Забарний (ПСЖ)



Ілля Забарний / Фото Getty Images

Французький клуб уклав із українським захисником 5-річний контракт (до 30 червня 2030 року). У Франції Забарний виступатиме під 5-м номером. ПСЖ не встиг позбутись російського голкіпера Сафронова до приходу Іллі.

Українець лише встиг примірятись на офіційній презентації футболку ПСЖ, як вже встиг підійняти над головою Суперкубок УЄФА. У фіналі 13 серпня парижани по серії пенальті перемогли англійський Тоттенхем. Капітан французького клубу Маркіньйос віддав свою золоту медаль Іллі, а нові одноклубники українця випхали його підійняти кубок перед паризькими уболівальниками.

Забарний не потрапив до заявки ПСЖ на матч Суперкубка УЄФА. Натомість дебют українського оборонця у паризькому клубі може припасти на неділю, 17 серпня, коли ПСЖ зіграє у першому турі Ліги 1 на виїзді проти Нанта.

До слова, у футболці свого попереднього клубу англійського Борнмута Ілля Забарний провів 86 матчів (гол і асист).

Андрій Шевченко (Челсі, Мілан)



Андрій Шевченко / Фото Getty Images

Андрій Шевченко – один із найуспішніших українських футболістів в історії європейського футболу. Влітку 1999-го нападник покинув Динамо Київ та перебрався до італійського Мілана. Саме у складі "россонері" Шева здобув найпрестижнішу індивідуальну нагороду у футболі – "Золотий м'яч" (у 2004-му).

Український форвард грав за Мілан до 2006-го, коли був проданий лондонському Челсі. У 2008-му Шева повернувся у Мілан, але вже на правах оренди. Орендний період не був такий успішний для Андрія Миколайовича. Після закінчення сезону-2008/2009 Шевченко повернувся у Челсі, а ще через два місяці знову одягнув футболку київського Динамо.

Загалом у футболці Мілана Шевченко відіграв 322 матчі (найбільше за один клуб у кар'єрі форварда), у яких він відзначився 175 голами та 46 асистами. А от за Челсі нападник провів 77 ігор – 22 м'ячі та 12 результативних передач.

Із лондонським клубом Шевченко став переможцем Кубка англійської ліги (2007). А от із Міланом український нападник здобув цілу низку трофеїв. У сезоні-2002/2003 Шевченко у складі "россонері" став переможцем Ліги чемпіонів та у 2004-му і 2005-му роках ставав найкращим гравцем року у складі міланського колективу.

У фіналі ЛЧ-2002/2003 Мілан зіграв проти туринського Ювентуса. Це був фінал із присмаком італійської Серії А. Переможця протистояння визначили лише у серії пенальті, де точнішими були "россонері" 3:2. Переможний 11-метровий реалізував якраз Андрій Шевченко.

Відеоогляд фіналу Ліги чемпіонів (2002/2003)

Шевченко був чемпіоном Італії, володарем Кубка і Суперкубка країни. Також український форвард разом із Міланом завоював Суперкубок УЄФА (2003/2004).

Олег Лужний (Арсенал)



Олег Лужний / Фото Getty Images

Ще одним представником українського футболу, який свого часу пограв на найвищому рівні у Європі, був Олег Лужний. Із липня 1999-го по 24 липня 2003-го виступав за лондонський Арсенал. У футболці "канонірів" львів'янин провів 110 матчів, у яких відзначився 5 асистами.

Разом із Арсеналом Лужний став чемпіоном Англії-2001/2002, двічі переміг у Кубку країни (2002, 2003) та тричі Суперкубку країни (1998/1999, 1999/2000 та 2002/2003).

Влітку 2003-го покинув Арсенал, але продовжив свої виступи в Англії, підписавши контракт із Вулверхемптоном на правах вільного агента.

Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Арсенал)



Олександр Зінченко / Фото Getty Images

Одним із футболістів нинішньої збірної України, який ще раніше поїхав виступати за кордон, є Олександр Зінченко. У 2015-му році Зіна зробив величезну помилку, коли перейшов у російську Уфу. Однак вже влітку 2016-го несподівано зацікавив Манчестер Сіті та переїхав в англійський клуб.

"Містяни" не стали форсувати подій із ігровою практикою у клубі для українського легіонера, а через місяць поїхав набиратись досвіду у нідерландський ПСВ. Вкінці сезону-2016/2017 Олександр повернувся до складу МанСіті. Наступного разу Зіна покинув синю частину Манчестера у липня 2022-го, коли підписав повноцінний контракт із лондонським Арсеналом.

Олександр Зінченко взяв участь у 128 матчах Манчестер Сіті (2 голи та 12 асистів). Разом із "містянами" український футболіст взяв чотири чемпіонства АПЛ, чотири рази перемагав у Кубку англійської ліги, одного разу у Кубку Англії та двічі у Суперкубку країни.

У 2019-му році Зінченка визнали найкращим футболістом Манчестер Сіті.

Від моменту переходу в Арсенал Зінченко встиг провести 91 ігор (3 голи та 5 гольових передач). На жаль, все більше чуток існує про можливий відхід Олександра із лондонського клубу. Його сватали у Німеччину та Італію. Однак наразі все на рівні слів. Зіна має чинний контракт із Арсеналом до кінця сезону-2025/2026.

Андрій Лунін (Реал)



Андрій Лунін / Фото Getty Images

1 липня 2018-го луганська Зоря оформила свій історичний трансфер, продавши Андрія Луніна у мадридський Реал, де голкіпер виступає до сьогодні. На жаль, Луніну не вдалось виграти конкуренцію у Тібо Куртуа, а основним Андрій ставав лише у випадку травми бельгійця.

"Вершкові" частенько віддавали Луніна в оренду, аби той набрався досвіду в іспанському футболі. Від моменту переходу Андрій відіграв за Реал 62 матчі, у яких пропустив 70 голів та у 22-х поєдинках відіграв на нуль.

Український воротар поєднаний контрактом із Реалом до кінця червня 2030 року, але може покинути Мадрид значно раніше. Головний тренер "Королівського клубу" Хабі Алонсо не бачить у Луніну першого номера воріт, тому готовий відпустити українця туди, де у нього буде стабільна ігрова практика. Андрієм активно цікавилось Манчестер Юнайтед і інші футбольні клуби.

Попри нестабільну ігрову практику Лунін здобув із Реалом чималу кількість трофеїв: Ліга чемпіонів (2021/2022, 2023/2024), Ла Ліга (2021/2022, 2023/2024), Суперкубок УЄФА (2022/2023, 2024/2025), Міжконтинентальний кубок ФІФА (2024/2025), Клубний чемпіонат світу (2023), Кубок Короля (2022/2023) та Суперкубок Іспанії (2021/2022, 2023/2024).

Дмитро Чигринський (Барселона)



Дмитро Чигринський / Фото Getty Images

В останній літній день 2009-го каталонська Барселона оформила захисника донецького Шахтаря Дмитра Чигринського. Це був історичний перехід, який не виправдав очікувань.

У футболці іспанського гранда український оборонець провів лише 14 матчів, у яких не запам'ятався результативними діями. Попри це Дмитро встиг стати чемпіоном Ла Ліги (2009/2010) та у 2010-му Чигринський із Барсою тріумфував на Клубному чемпіонаті світу.

У 2010-му Чигринський повернувся у Шахтар.

Олександр Заваров (Ювентус)



Олександр Заваров / Фото Getty Images

Два роки своєї кар'єри футболіста Олександр Заваров віддав туринському Ювентусу (1988 – 1990). За цей час атакувальний півзахисник та легенда Динамо Київ провів 76 матчів за "стару синьйору", у яких відзначився 13 м'ячами та 8 результативними передачами.

У сезоні-1989/1990 Заваров разом із італійським грандом тріумфував у Кубку УЄФА (нині – Ліга Європи) та Кубку Італії.

1 липня 1990-го Заваров перейшов із італійського Ювентуса у французьке Нансі.

Андрій Воронін (Ліверпуль)



Андрій Воронін / Фото Getty Images

Андрій Воронін – ще один український форвард, який свого часу пограв у провідному клубі Європи. У далекому 1995-му Воронін розпочав свої виступи за кордоном. У його кар'єрі була ціла низка німецьких колективів – Боруссія Менхенгладбах, Кельн, Майнц, Баєр, Герта та Фортуна.

1 липня 2007-го український нападник на правах вільного агента перейшов із Баєра в англійський Ліверпуль. Надовго закріпитись в основі "мерсисайдців" Андрій не зміг. Через рік Воронін пішов в оренду у Герту, а після повернення провів у команді лише шість місяців та пішов у московське Дінамо.