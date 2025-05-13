На фронті загинув володар чорного поясу з джиу-джитсу Олександр Кладієнко

Україна продовжує втрачати своїх кращих синів та дочок у боротьбі за незалежність та свободу. У боях на Східному фронті смертю героя поліг Олександр Кладієнко.

Олександр Кладієнко, з позивним "Дядя Саша", був бійцем 3-го батальйону "Свобода" бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж". Свій останній бій він прийняв 14 квітня 2025 року, пише 24 Канал з посиланням на сторінку батальйону "Свобода".

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Віддав життя за Україну

Олександр Іванович у мирний час займався бразильським джиу-джитсу та був володарем чорного поясу з цього виду спортивного єдиноборства.

Не зважаючи на поважний вік та статус депутата міської ради, свідомо прийшов добровольцем у батальйон "Свобода". За словами побратимів, "Дядя Саша" завжди був опорою для бойових товаришів. У бою брав на себе ініціативу та виконував найважчі завдання.

Під час бою з ворожою штурмовою групою отримав важке поранення. Проте він не кинув зброю та боровся до кінця.

У боях з ворогом поліг Олександр Кладієнко / фото батальйону "Свобода"

Прощання з Олександром Кладієнком розпочнеться 16 травня о 10:00 біля церкви у місті Вишгород Київської області.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним, друзям та близьким Олександра Кладієнка. Вічна пам'ять захиснику України.