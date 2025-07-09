Скільки триватиме це свавілля, – Захарова публічно наїхала на Бідного

Віцепрезидентка Української федерації гімнастики Стелла Захарова висловила невдоволення роботою очільника Мінспорту. Олімпійська чемпіонка досить гостро розкритикувала Матвія Бідного.

Функціонерка опублікувала у своєму фейсбуці великий допис, в якому поскаржилася на бездіяльність профільного міністерства. Найбільше від Стелли Захарової дісталося голові Мінспорту Матвію Бідному, пише 24 Канал.

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Захарова: Крісло зіпсувало Бідного

Віцепрезидентка повідомила, що Бідний ігнорує її звернення. Захарова просила аудієнції у міністра, щоб обговорити проблеми у спортивній гімнастиці.

Це крик душі. Я бачу, як живе гімнастика сьогодні: як працюють наші тренери, як старається головний тренер жіночої збірної, як команда з молодих, талановитих людей – від нуля створює щось велике, згуртовано, з вірою у справу. Але що робить натомість міністерство?,

– написала Захарова.

Стелла Георгіївна звинуватила міністерство у зриві чемпіонатів України, зборів, втраті 14 гімнастів та тренерів. Натомість винною зробили Захарову, яку хочуть прибрати з посади.

"Скільки ще триватиме це свавілля? Я з самого початку підтримувала міністра. Але, схоже, крісло зіпсувало його остаточно. Його слова досі в голові... Я питаю: "То мені стояти в черзі до вашого кабінету, щоб потрапити на прийом?" А він відповідає: "Стело Георгіївно, та що ви!" На цьому я ставлю крапку", – підсумувала Захарова.

Нагадаємо, що перед початком чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики провідні спортсмени пригрозили бойкотом змагань через дії федерації. Стелла Захарова назвала головним бунтівником олімпійського чемпіона Олега Верняєва.

Конфлікт між гімнастами та федерацією трапився через усунення головного тренера збірної України Геннадія Сартинського.