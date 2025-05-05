Український футболіст влітку відправиться на перегляд у європейський клуб

Ще один український гравець може опинитись у європейському чемпіонаті. Захисник Кривбаса зацікавив клуб, який виступає у елітному дивізіоні Португалії.

Іван Батіст потрапив у сферу інтересів команди, яка щорічно виступає у Лізі чемпіонів. Перехід 16-річного оборонця криворіжців може відбутись влітку цього року, повідомляє 24 канал із посиланням на Футбол 24.

Читайте також Баєр відправить в оренду скандального українського нападника: де продовжить кар'єру Степанов

Кого зацікавив Батіст

Іван Батіст влітку 2025 року вирушить у Португалію. Захисник Кривбаса завітає на перегляд до іменитої Бенфіки, де грає Анатолій Трубін.

Зазначимо, що Батіст є вихованцем криворізького клубу. 16-річний оборонець зіграв за Кривбас у 22 матчах чемпіонату ДЮФЛ та відзначився двома голами.

Раніше, український гравцем цікавився інший європейський клуб. За Батістом спостерігав чинний чемпіон Греції Олімпіакос, де виступає Роман Яремчук.