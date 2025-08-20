В інформаційному просторі з'явилась декларація головного тренера київського Динамо Олександра Шовковського. Одним із найцікавіших пунктів декларації легенди українського футболу став дохід у столичному футбольному клубі.

Стало відомо, що зарплата Олександра Шовковського у київському Динамо складає 2,1 мільйона гривень. Окрім цього наставник киян має додаткові доходи, пише 24 Канал із посиланням на Єдиний державний реєстр декларацій.

Цікаво Чи потрібно Динамо звільняти Шовковського: що думає ШІ

Якою є зарплата Шовковського у Динамо?

Головний тренер Динамо також отримує дохід від підприємницької діяльності дружини. Кохана СаШо володіє салоном краси "Станція краси", а також має частку у бізнесі з ремонту металевих виробів – 2,9 мільйона гривень за рік.

Також є наступні варіанти доходів:

Стипендія дружини в КНУ ім Шевченка – 87 тисяч гривень за рік.

Рахунки у банках – 1,5 мільйона гривень, 229 тисяч доларів і 130 тисяч євро.

Готівкою Шовковський зберігає – 603 тисяч доларів і 15 тисяч угорських форинтів.

Що відомо про тренерську кар'єру Шовковського у Динамо?

Олександр Шовковський пройшов шлях від асистента наставника та посади головного тренера киян.

У грудні 2023-го СаШо повноцінно очолив Динамо.

На чолі команди Шовковський вже провів 72 матчі.

"Біло-синіх" Шовковський привів до чемпіонства України у попередньому сезоні-2024/2025.

Нагадаємо, що у поточному сезоні-2025/2026 Динамо під керівництвом Шовковського вже вилетіло із Ліги чемпіонів від кіпрського Пафоса (сумарно 0:3 на користь кіпріотів). Після цього вильоту у ЗМІ з'явилась інформація про ймовірне звільнення Шовковського.

"Біло-сині" продовжать свій шлях у плей-оф Ліги Європи, де зіграють проти ізраїльського Маккабі Тель-Авів. Після трьох турів кияни йдуть лідерами на у таблиці УПЛ, набравши максимальні 9 балів.