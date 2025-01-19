"Усик симулював": легендарний боксер про удар нижче пояса від Дюбуа
- Леннокс Льюїс вважає, що Олександр Усик симулював після удару нижче пояса від Даніеля Дюбуа під час бою 27 серпня 2023 року.
- Думки щодо легальності удару розділилися, але Дюбуа не вдалося оскаржити рішення судді, який призупинив бій, щоб дати Усику час на відновлення.
Британський боксер Леннокс Льюїс висловив свою думку про скандальний удар Даніеля Дюбуа в бою проти Олександра Усика. Він вважає, що українець симулював.
Вночі 27 серпня 2023 року відбувся бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. Українець переміг суперника нокаутом, захистивши свої чемпіонські пояси.
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Чи був удар нижче пояса
Люїс впевнений, що це не був удар нижче пояса. І якщо запитати будь-якого боксера, то це був легальний удар, пише 24 канал з посиланням на ютуб-канал Froch on Fighting.
Усик симулював. Ми всі так робимо. Щоб я зробив у такий ситуації? Я б на його місці робив би те ж саме,
– сказав Леннокс Льюїс.
Нагадаємо, що у 5-му раунді Усик впав на настил. Дюбуа діяв не за правилами, пробивши нижче пояса. Суддя призупинив бій, аби дати українському боксеру час на відновлення.
Думки щодо цього удару розділилися – хтось підтримав британця, а хтось українця. Дюбуа навіть намагався оскаржити рішення арбітра, але безрезультатно.