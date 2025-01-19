"Усик симулював": легендарний боксер про удар нижче пояса від Дюбуа

Британський боксер Леннокс Льюїс висловив свою думку про скандальний удар Даніеля Дюбуа в бою проти Олександра Усика. Він вважає, що українець симулював.

Вночі 27 серпня 2023 року відбувся бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. Українець переміг суперника нокаутом, захистивши свої чемпіонські пояси.

Читайте також Усик піде з боксу у 2025 році: американські ЗМІ анонсували гучний відхід українця

Чи був удар нижче пояса

Люїс впевнений, що це не був удар нижче пояса. І якщо запитати будь-якого боксера, то це був легальний удар, пише 24 канал з посиланням на ютуб-канал Froch on Fighting.

Усик симулював. Ми всі так робимо. Щоб я зробив у такий ситуації? Я б на його місці робив би те ж саме,

– сказав Леннокс Льюїс.

Нагадаємо, що у 5-му раунді Усик впав на настил. Дюбуа діяв не за правилами, пробивши нижче пояса. Суддя призупинив бій, аби дати українському боксеру час на відновлення.

Думки щодо цього удару розділилися – хтось підтримав британця, а хтось українця. Дюбуа навіть намагався оскаржити рішення арбітра, але безрезультатно.