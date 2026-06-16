Іран змушений покинути США після нічиєї з Новою Зеландією

Головний тренер збірної Ірану розкритикував організаторів турніру після поєдинку першого туру проти Нової Зеландії. Команді не дозволили залишись у США навіть на короткий час.

Іран зумів набрати перший заліковий бал у стартовій грі проти Нової Зеландії. Однак головний тренер цієї збірної Амір Галеної після поєдинку говорив про інші речі, передає 24 Канал.

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У чому проблема Ірану?

З початком турніру Іран став першою збірною-учасником чемпіонатів світу з футболу, країна якої перебуває у військовому конфлікті. Тривалий час їх участь у змаганнях була під питанням, а коли стало відомо, що представник азійського континенту виступить – збірну зобов’язали жити за межами США.

Після поєдинку проти Нової Зеландії наставник іранських футболістів Амір Галеної поскаржився, що повертатись у Мексику доведеться одразу після матчу

Ми провели стільки часу в повітрі, і нам навіть не дали часу відновитися. Після гри нам сказали, що ми маємо негайно виїхати. Для нас дуже важливо мати час на відновлення, але нам сказали повернутися до нашого табору в Тіхуані, і ми дуже стурбовані цим,

– заявив тренер Ірану.

Зазначимо, що до Лос-Анджелеса національна команда прибула за день до гри проти новозеландців, тож, імовірно, на приблизно такий графік відльоту з країни там очікували.

Участь Ірана у чемпіонаті світу: що відомо?

Наприкінці лютого президент США Дональд Трамп розпочав військову операцію проти Ірану, яка з різною інтенсивністю триває і досі.

У березні міністр спорту Ірану Ахмад Доньямалі закликав ФІФА позбавити США права проводити Мунідіаль. Були також і розмови про відмову футболістам у візах до Сполучених Штатів, або ж знятті команди з турніру.

Наступний матч Іран зіграє проти Бельгії в Інглвуді, де відбувався поєдинок проти Нової Зеландії. Гра запланована на 21 червня. 27 червня підопічні Аміра Галеної позмагаються у Сіетлі проти Єгипту.