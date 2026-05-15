Ганьба від УЄФА: Латвію покарали за відмову грати проти Білорусі

Зараз триває кваліфікаційний етап відбору на Євро-2027 серед юнацьких збірних U-19. Участь у ньому бере й збірна Латвії.

Вона опинилася в групі разом із Білоруссю, Сан-Марино та Словаччиною. Перший матч латвійська команда мала провести проти Білорусі, повідомляє 24 Канал.

Що сталося зі збірною Латвії U-19?

Збірна Латвії U-19 отримала технічну поразку 0:3 за відмову виходити на поле проти команди Білорусі. Матч групового етапу відбору Ліги B на Євро-2027 U-19 мав відбутися у п'ятницю, 15 травня, в Сан-Марино.

Латвійська футбольна федерація заздалегідь попередила УЄФА про принципову позицію не грати проти білорусів через поточні політичні умови.

За нинішніх умов латвійська команда цей матч не зіграє,

– написали у заяві.

Офіційний сайт УЄФА вже зафіксував технічний результат на користь Білорусі.

Це перший випадок у чоловічому футболі з 2022 року, коли європейська збірна отримала технічну поразку через бойкот матчу з країною-агресоркою або її партнером.

Що відомо про Євро-2027 серед збірних U-19?

Фінальний етап чемпіонату Європи з футболу серед юнаків до 19 років у 2027 році заплановано на літо та пройде в Чехії, яка офіційно отримала статус господаря турніру. Спочатку організацію змагань було доручено Ізраїлю, однак УЄФА змінила місце проведення через питання безпеки.

У фінальній стадії виступлять вісім команд: збірна Чехії як господар і ще сім національних команд, що пройдуть кваліфікацію.

Збірна України під керівництвом Олександра Ситника стартувала у відбірковому циклі в елітному дивізіоні – Лізі А (група А3, де її суперниками є Чехія, Фінляндія та Естонія).