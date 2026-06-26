"Образилися": збірна Росії відмовилася від великого турніру через жорстку позицію сусіда України

Російські художні гімнастки відмовилися від участі в Кубку виклику в Румунії. Причиною стало небажання організаторів використовувати прапор і гімн Росії.

Російський спорт знову опинився в центрі скандалу через державну символіку. Цього разу конфлікт спалахнув перед стартом Кубка виклику з художньої гімнастики, який прийматиме румунське місто Клуж-Напока, повідомляє 24 Канал.

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Чому росіянки відмовилися їхати до Румунії?

Збірна Росії з художньої гімнастики оголосила про відмову від участі в Кубку виклику, що відбудеться у румунській Клуж-Напоці. Відповідне рішення тамтешня Федерація гімнастики пояснила позицією організаторів щодо державної символіки.

За інформацією Championat, представників команди усно повідомили, що на арені не демонструватимуть прапор Росії та не виконуватимуть її державний гімн навіть у разі перемоги спортсменок.

У Москві заявили, що це нібито суперечить рішенню міжнародної федерації World Gymnastics про відновлення прав російських спортсменів, а також порушує положення Олімпійської хартії. У федерації наголосили, що готові брати участь лише в тих турнірах, де, на їхню думку, повністю виконуються вимоги міжнародної організації.

Мер міста виступив проти російської символіки

Однією з причин конфлікту стала принципова позиція мера Клуж-Напоки. Очільник румунського міста дав зрозуміти, що не хоче бачити на змаганнях російських спортсменок із державними прапорами, а також не підтримує виконання гімну країни-агресорки.

Саме після цього російська сторона вирішила бойкотувати турнір і відмовитися від участі в Кубку виклику.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну міжнародні спортивні федерації запровадили низку обмежень щодо російських і білоруських спортсменів. Хоча частину з них останнім часом допускають до міжнародних стартів, питання використання державної символіки країни-агресорки й надалі залишається одним із найгостріших.