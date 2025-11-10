Коли відбудеться наступний матч збірної України: дата та хто суперник

У клубному футболі настала пауза через міжнародні матчі національних команд. Вже зовсім скоро на футбольне поле вийде й збірна України.

Вона продовжить виступи у кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Наступний поєдинок підопічні Сергія Реброва проведуть проти Франції, повідомляє 24 Канал із посиланням на УАФ.

Коли відбудеться матч Франція – Україна?

Гра відбудеться 13 листопада у Парижі на стадіоні "Парк де Пренс". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Це буде друге очне протистояння між командами в нинішньому відборі. Вперше вони зустрічалися 5 вересня й тоді "синьо-жовті" поступилися у Вроцлаві з рахунком 0:2.

Кого з футболістів викликали у збірну України?

Сергій Ребров на вирішальні матчі у кваліфікації до ЧС-2026 викликав 25 футболістів. Зокрема, у початковому списку знайшлося місце двом дебютантам – Євгену Волинцю та Арсенію Батагову.

Воротарі : Євген Волинець (Полісся), Анатолій Трубін (Бенфіка), Дмитро Різник (Шахтар).

: Євген Волинець (Полісся), Анатолій Трубін (Бенфіка), Дмитро Різник (Шахтар). Захисники : Ілля Забарний (ПСЖ), Олександр Сваток (Остін), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі – Шахтар), Віталій Миколенко (Евертон), Богдан Михайліченко (Полісся), Олександр Караваєв (Динамо), Арсеній Батагов (Трабзонспор).

: Ілля Забарний (ПСЖ), Олександр Сваток (Остін), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі – Шахтар), Віталій Миколенко (Евертон), Богдан Михайліченко (Полісся), Олександр Караваєв (Динамо), Арсеній Батагов (Трабзонспор). Півзахисники : Єгор Ярмолюк (Брентфорд), Іван Калюжний (Металіст 1925), Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва – Динамо), Георгій Судаков (Бенфіка), Олег Очеретько (Шахтар), Олексій Гуцуляк (Полісся), Руслан Маліновський (Дженоа), Віктор Циганков (Жирона), Олександр Зубков (Трабзонспор).

: Єгор Ярмолюк (Брентфорд), Іван Калюжний (Металіст 1925), Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва – Динамо), Георгій Судаков (Бенфіка), Олег Очеретько (Шахтар), Олексій Гуцуляк (Полісся), Руслан Маліновський (Дженоа), Віктор Циганков (Жирона), Олександр Зубков (Трабзонспор). Нападники : Артем Довбик (Рома), Владислав Ванат (Жирона), Роман Яремчук (Олімпіакос).

: Артем Довбик (Рома), Владислав Ванат (Жирона), Роман Яремчук (Олімпіакос). Резервний список: Руслан Нещерет, Костянтин Вівчаренко, Олександр Тимчик, Олександр Піхальонок, Назар Волошин (усі – Динамо), Максим Таловєров (Сток Сіті), Артем Бондаренко, Єгор Назарина (обидва – Шахтар), Олександр Назаренко, Владислав Велетень (обидва – Полісся).

Проте після цього відбулися певні зміни серед футболістів, яких викликав Сергій Ребров. З резервного списку було довикликано Назара Волошина, а травмованих Володимира Бражка й Арсенія Батагова замінять Єгор Назарина та Тарас Михавко.

Також в останній грі перед матчами збірних пошкодження отримав Артем Довбик. Проте поки невідомо, чи буде хтось довикликаний на його місце.

Що відомо про відбір на ЧС-2026?