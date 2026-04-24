Мали зіграти ще в березні: Україна дізналась суперника у наступному контрольному матчі

Після завершення клубного сезону збірна України з футболу повинна зіграти два товариські матчі. Одним із суперників називали команду Данії, а іншим може стати наш географічний сусід.

У пошуках опонентів перебуває збірна Польщі, яка теж не змогла потрапити на Мундіаль через шведів. За інформацією видання Fakt, ймовірність матчу з Україною дуже висока.

Кого поляки розглядають як суперників на літні контрольні матчі?

Польська футбольна асоціація поки знайшла собі лише одного підтвердженого суперника – 3 червня "кадра" зіграє з Нігерією на стадіоні "Народови".

"Червоно-білі" хотіли б провести ще одну гру проти європейської команди. Перемовини велися з іншими збірними, які не змогли кваліфікуватися на Мундіаль – зокрема Косово, Грузією, Північною Ірландією і Люксембургом. Зацікавленість була і з боку учасника чемпіонату світу – Туреччини.

Проте зараз найбільш реальним варіантом вважають збірну України. Для протистояння з нашою командою вже обрали і дату, і стадіон – 31 травня у Вроцлаві.

Цікаво, що офіційно вікно матчів національних команд ФІФА відкривається на день пізніше – 1 червня. Але поляки хотіли б якомога раніше відпустити збірників у відпустки, щоб дати їм можливість повноцінно підготуватися до наступного сезону.

Яка історія протистоянь України та Польщі?

Поляки – один з найбільш вивчених нашою збірною суперників, адже шляхи команд перетиналися аж 10 разів.

Перевага, на жаль, на боці наших сусідів. Вони здобули п'ять перемог, в той час як Україна була сильнішою 3 рази. Ще два матчі завершилися внічию.

Остання поки зустріч сталася у 2024 році перед Євро-2024. Команда Сергія Реброва зазнала досить болісної поразки 1:3, а єдиний м'яч в активі українців забив Артем Довбик.

Втім рано стверджувати, що матч з поляками взагалі відбудеться. Проєкт Взбірна переконує, що команді не шукатимуть другого суперника, тому справа у червні обмежиться одним поєдинком з Данією.