Збірна України оголосила заявку на плей-оф Ліги націй-2024/2025

Збірна України зовсім скоро зіграє важливі матчі. Національна команда під керівництвом Сергія Реброва спробує пробитись в елітний дивізіон Ліги націй.

Тренерський штаб оприлюднив список гравців, яких викликали у розташування "синьо-жовтих" на березневі матчі Ліги націй. Всього до заявки національної команди потрапили 25 футболістів, повідомляє 24 канал із посиланням на УАФ.

Читайте також Ребров повертає досвідченого лідера Динамо у збірну України

Заявка збірної України

Збірна України зіграє у двоматчевому протистоянні з Бельгією за вихід у дивізіон А Ліги націй. Перша гра відбудеться у Мурсії (Іспанія) – 20 березня, а за три дні "синьо-жовті" завітають у Генк. Початок обох матчів о 21:45 за київським часом.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров обрав трьох воротарів – Андрій Лунін (Реал), Анатолій Трубін (Бенфіка), Дмитро Різник (Шахтар).

До списку захисників потрапили такі гравці: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – Шахтар), Олексій Сич (Карпати), Богдан Михайліченко (Полісся), Віталій Миколенко (Евертон), Ілля Забарний (Борнмут), Максим Таловєров (Плімут).

Ланка півзахисту представлена такими гравцями – Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Андрія Ярмоленко (усі – Динамо), Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі – Шахтар), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (усі – Полісся).

Також до заявки збірної України потрапили Іван Калюжний (Олександрія), Віктор Циганков (Жирона), Олександр Зінченко (Арсенал) та Єгор Ярмолюк (Брентфорд). Серед нападників – Артем Довбик (Рома), Роман Яремчук (Олімпіакос) та Владислав Ванат (Динамо).

Тренерський штаб збірної України оголосив заявку на плей-оф Ліги націй:

До резервного списку збірної України потрапили – голкіпер Георгій Бущан (Аль-Шабаб), захисники Олександр Сваток (Остін) та Денис Попов (Динамо), півзахисники Владислав Кабаєв (Динамо), Олександр Зубков (Трабзонспор) та Дмитро Криськів (Шахтар).