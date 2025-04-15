Українці перемогли "нейтральних" атлетів на ЧС у Китаї: представник збірної звернувся до FIE

У Китаї відбувся юніорський чемпіонат світу з фехтування. Збірна України у 1/32 фіналу континентальної першості зустрілась із "нейтральними" атлетами з російськими паспортами.

Національну команду України представляли чотири фехтувальники. До складу збірної увійшли Максим Перчук, Максим Гула, Максим Микитенко та Арсеній Карапиш, повідомляє 24 канал.

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У збірній обурені допуском росіян

Протистояння між українськими шпажистами та "нейтральними" спортсменами завершилось перемогою "синьо-жовтих" з рахунком – 45:41. Перед зустріччю Максим Перчук звернувся до FIE.

Український атлет поставив питання Міжнародній федерації фехтування. Перчук запитав, скільки коштує допуск російських спортсменів на змагання.

Перчук звернувся до FIE | Скриншот з інстаграму фехтувальника

Нагадаємо, що збірна України дісталась до чвертьфіналу юніорського чемпіонату світу у Китаї. На жаль, "синьо-жовті" поступились Гонконгу – 32:45.