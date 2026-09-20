Україна безславно вилетіла з волейбольного Євро від Румунії

Збірна України сенсаційно програла Румунії в 1/8 фіналу чемпіонату Європи з волейболу. Синьо-жовті не змогли виграти жодної партії – 0:3.

Українці підходили до матчу після переконливого виступу на груповому етапі, де здобули чотири перемоги. Однак у першому ж поєдинку плей-оф команда Рауля Лосано не змогла підтвердити статус фаворита, передає 24 Канал.

Україна – Румунія 0:3 (22:25, 21:25, 28:30)

Румунія з перших розіграшів продемонструвала, що не збирається віддавати путівку до чвертьфіналу без боротьби. Українці мали проблеми з реалізацією власних атак і не змогли нав'язати супернику комфортний для себе темп.

У першій партії румуни діяли впевненіше у вирішальних розіграшах та довели сет до перемоги – 25:22. Україна намагалася відповісти у другій партії, однак ситуація на майданчику суттєво не змінилася.

Особливо не йшла гра в одного з лідерів української збірної Олега Плотницького. Румуни скористалися помилками синьо-жовтих і знову забрали кінцівку партії – 25:21.

Таким чином, після двох сетів Україна опинилася за крок від сенсаційного вильоту – 0:2 за партіями.

Румунія не дозволила Україні врятувати матч

Третя партія розпочалася за сценарієм попередніх двох. Румунія одразу захопила ініціативу та змусила українців відіграватися. Водночас команда Лосано нарешті змогла додати у важливих епізодах і почала скорочувати відставання.

Україна зуміла перевернути перебіг партії та створила передумови для камбеку. Проте розвинути успіх синьо-жовтим не вдалося. У кінцівці румуни діяли холоднокровніше, скористалися своїми шансами та поставили крапку у затяжній кінцівці – 30:28.

У підсумку Румунія перемогла Україну з рахунком 3:0 за партіями та пробилася до чвертьфіналу чемпіонату Європи.

У 1/4 фіналу румунська збірна зіграє з переможцем протистояння Франція – Португалія. Україна ж завершує виступ на Євро вже на першій стадії плей-оф.