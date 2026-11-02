У Чехії зробили неоднозначну заяву щодо повернення Росії до хокею

Юніорська збірна Росії з хокею серед жінок може приїхати на чемпіонат світу уже в січні. У країні-господарці не відкинули такого розвитку подій.

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка висловився про можливість виступу та не виключив участі російських хокеїсток у чемпіонаті світу U-18. Слова державного чиновника наводить видання seznam.cz.

Що у Чехії говорять про приїзд росіянок

Очільник чеського МЗС зазначив, що участь російської команди на початку наступного року є можливою.

На мою думку, відстороняти молодих спортсменів від змагань із політичних причин – неправильно. З іншого боку, Росія вже п’ять років веде війну в Європі, тому виконання гімну Російської Федерації тут, безумовно, є недоречним. Саме тому я хотів би якнайшвидше зустрітися з міністром спорту Штястним і президентом федерації хокею Гадамчиком,

– сказав Мацінка.

Нагадаємо, що 30 жовтня спортивний арбітраж у Лозанні скасував заборону для російських хокейних збірних на участь у міжнародних змаганнях.

Стосується це рішення і чемпіонату світу серед дівчат U-18, який відбудеться з 8 до 16 січня 2027 року у Чехії.

Які ще наслідки рішення CAS має для України

IIHF офіційно відреагувала на рішення CAS, висловивши розчарування та наполягаючи на тому, що відсторонення росіян слугувало гарантією безпеки для всіх учасників змагань і принципу збереження цілісності спорту.

В одній з європейських країн підтвердили, що для внесення Росії до складу учасників ЧС-2027 серед чоловіків зі світової першості можуть виключити Україну.