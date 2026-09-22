Поставив росіян на місце: легенда Шахтаря відхилив запрошення з Москви та проігнорував друга

Легенда донецького Шахтаря Жадсон не зіграє у прощальному матчі Вагнера Лава в Москві. Бразилець заявив, що не поїде до Росії заради України та клубу, який любить.

Раніше повідомлялося, що колишній футболіст збірної Бразилії увійшов до складу команди "Друзі Вагнера Лава". Однак після появи цієї інформації Жадсон особисто пояснив, що не планує їхати до Москви, пише "Трибуна".

Що відповів Жадсон

Легендарний півзахисник Шахтаря заперечив свою участь у матчі. Бразилець наголосив, що попри дружбу з Вагнером Лавом не вважає правильним їхати до Росії.

Я не поїду на матч, на який мене запросив мій друг Вагнер Лав. Розумію, що не повинен їхати з поваги до українського народу та до клубу, який я люблю, – Шахтаря. Вагнер Лав – чудовий друг, але я розумію, що зараз ситуація набагато делікатніша,

– заявив Жадсон.

Прощальний матч Вагнера Лава відбудеться у Москві

Прощальна гра Вагнера Лава має відбутися 26 вересня на ВЕБ Арені в Москві. У матчі повинні зустрітися "Легенди ЦСКА" та "Друзі Вагнера Лава", повідомляє пресслужба московського клубу.

Жадсона раніше включили до складу команди друзів бразильського нападника. Компанію йому мали скласти, зокрема, колишній голкіпер московського Локомотива та збірної Росії Марінато Гільєрме й ексгравець збірної Бразилії Ренато Аугусто.

Сам Вагнер Лав виступав за ЦСКА у 2004–2012 роках із перервою. Разом із московським клубом бразилець виграв чемпіонат Росії, Кубок УЄФА та низку інших трофеїв.

Жадсон грав за донецький Шахтар із 2005 по 2012 рік. У складі "гірників" він виграв Кубок УЄФА у 2009 році, забивши переможний гол у фіналі проти Вердера – 2:1.

Разом із Шахтарем бразилець також ставав чемпіоном України, двічі вигравав Кубок України та Суперкубок України. Після відходу з донецького клубу Жадсон грав за бразильські Корінтіанс і Віторію, китайський Тяньцзінь Цюаньцзянь та інші команди.

У складі збірної Бразилії Жадсон ставав переможцем Кубка конфедерацій.