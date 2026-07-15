"Навіть в Ісуса Христа були хейтери": олімпійський чемпіон став на захист скандального Тищенка

Народний депутат України, олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк висловився про одіозного парламентаря Миколу Тищенка. Нещодавні дебютант ММА став на захист свого колеги.

Наразі у мережі точаться розмови навколо можливого поєдинку між двома народними обранцями за правилами змішаних єдиноборств. Жан Беленюк висловився щодо ставлення українців до особи Миколи Тищенка, пише sport-express.ua.

Що сказав Беленюк

За словами легендарного спортсмена, він спокійно сприймає негатив українців до Тищенка. Беленюк пов’язує це явище виключно з публічністю свого колеги.

Думаю, зараз ви не знайдете жодного видатного спортсмена, політика чи іншої відомої людини, у якої не було б хейтерів. Навіть в Ісуса Христа були хейтери. Світ занадто складний для того, щоб бути успішним, жити своїм життям і розраховувати лише на нейтральне або позитивне ставлення з боку інших,

– сказав Беленюк.

Зазначимо, що наразі невідомо наскільки ідея поєдинку між двома нардепами є життєздатною.

Коли заговорили про бій Беленюк – Тищенко

У суботу, 11 липня, в київському Палаці спорту колишній борець провів дебютний поєдинок у ММА. У рамках турніру організації Arena Championship Беленюк нокаутував ізраїльтянина Хаїма Гозалі. Одразу після перемоги звернувся до Тищенка з фразою: "Коля, we're waiting for you, man!".

Пізніше у телеграм-каналі Беленюка з’явилось спільне з Тищенком фото.