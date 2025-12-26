Любив нічне життя та забивав голи із 40 метрів: де зараз ексзірка Металіста Жажа

Уболівальники українського футболу з ностальгією згадують легендарний Металіст Мирона Маркевича. Серед зірок харків'ян окремо стоїть улюбленець місцевої торсиди Жажа Коелью.

Гучні скандали та проблеми з дисципліною супроводжували бразильця упродовж його яскравої кар'єри. 24 Канал підготував цікаві матеріали про колишнього форварда Металіста Жажу Коелью.

Читайте також Серб, який став своїм у Києві, відмовився від паспорта України: де зараз легенда Динамо Нінкович

Як Коелью опинився в Металісті?

Жаксон Авеліну ді Коелью або просто Жажа народився 28 лютого 1986 року в бразильському місці Іпатінга. Футбольну освіту здобув в академії клубу Америка Мінейру.

У 18 років талановитий нападник опинився в Європі, підписавши контракт з нідерландським Феєнордом. Проте в основний склад "народного клубу" пробитися не зумів та опинився в оренді у скромному Вестерло. У бельгійській Лізі Жупіле видав чудовий сезон 2005 – 2006, коли забив 10 голів у 18 поєдинках.

Після яскравого старту упродовж двох років ніде не міг заграти. Жажа пробував свої сили в іспанському Хетафе, бразильському Фламенго, бельгійському Генку, а потім знову повернувся у Вестерло. Врешті-решт високого нападника привезли на перегляд у харківський Металіст.

Головному тренеру "жовто-синіх" Мирону Маркевичу достатньо було 10 хвилин, щоб зрозуміти, який діамант потрапив до нього. Керівництво Металіста викупило Жажу за 500 тисяч доларів у Хетафе та підписало з ним контракт.

Жажа Коелью у складі Металіста / Фото ФК Металіст

Як Жажа забив гол із 40 метрів?

Харківська торсида одразу полюбила бразильця, який умів на футбольному полі практично все. Упродовж чотирьох сезонів він радував уболівальників красивими голами, нестандартним дриблінгом та ефектними асистами.

Його гол у ворота турецького Бешикташа у першому раунді Кубка УЄФА вважається одним з найкрасивіших. У першій зустрічі Металіст зазнав поразки 0:1, а тому у матчі-відповіді харків'янам потрібно було перемагати.

Першим на 16-й хвилині відкрив рахунок Жажа, який пробив по воротах з 40 – 45 метрів. У підсумку Металіст здобув перемогу 4:1 та вийшов у наступне коло.

Відео знаменитого голу Жажи Коелью

Власник Металіста Олександр Ярославський щедро винагородив улюбленця харківських уболівальників. Ось як Жажа розповідав про цей момент.

Після матчу в роздягальню зайшов президент, сказав, що чекає мене у своєму офісі. Я прийшов, і він мені дав за цей матч з Бешикташем 100 тисяч доларів,

– розповів Жажа в інтерв'ю в ефірі Профутбола.

Нічне життя Жажи та гонки з поліцією

Мирон Маркевич розповідав, що Жажа міг стати гравцем збірної Бразилії, якби не його слабкості. На першому місці для форварда був не футбол, а розваги. Бразилець любив гучно відпочивати, розважаючись у нічних клубах Харкова в компанії з дівчатами.

Маркевич розповів про захоплення Жажи Коелью: дивіться відео

Його колишній одноклубник Едмар в інтерв'ю SportArena пригадав, як харківська поліція (тоді ще ДАІ – 24 Канал) постійно виписувала штрафи нападнику Металісту за сирену на машині.

Він купив собі машину – Range Rover. І в машини був звук, як у поліцейських. Казали, що таке не можна. Але в нього не мигалка була, а лише звук сирени. Усі знали номери його машини – ДАІ та решта. Завжди коли він проїжджав, співробітники ДАІ їхали за ним і виписували штраф. Постійні штрафи були. І все одно він цю сирену не прибрав. Платив штрафи, але не прибирав. У ДАІ плакали, коли Жажа поїхав,

– розповів Едмар.

Допінг скандал та завершення кар'єри

Терпець Маркевича увірвався у 2010 році, коли Жажа пропустив передсезонні збори та повернувся в команду у розібраному стані. Керівництво клубу продало бразильця у Трабзонспор за 4,2 мільйона євро. У Туреччині він став срібним призером чемпіонату.

Потім Жажа змінив з десяток клубів та навіть повертався у Харків. Його футбольна кар'єра фактично завершилася у 34 роки, коли він став фігурантом допінгового скандалу.

Під час матчів Ліги чемпіонів АФК (Азійська конфедерація футболу – 24 Канал) у складі тайського Чіанграй Юнайтед у листопаді 2020 року у нього виявили заборонені речовини. За рішенням Дисциплінарного та етичного комітету АФК Жажа отримав чотирирічну дискваліфікацію від усіх футбольних змагань, що охоплює як клубні, так і міжнародні матчі.

Де зараз Жажа Коелью?

У 2026 році зірковому бразильцю Металіста виповниться 40 років. Наразі він не планує відновлювати ігрову кар'єру.

Жажа не надто активно веде свою сторінку в інстаграмі. З його публікацій можна зрозуміти, що певний час він проводить у Дубаї, де колись грав упродовж сезону у місцевому Аль-Ахлі.

Жажа Коелью в Дубаї / Фото з інстаграму футболіста

Час від часу він публікує фото та відео зі своїх матчів. Зокрема у 2023 році Жажа поділився світлиною, де він грає проти Андрія Шевченка. Бразилець відмітив на фото легендарного українця.

Жажа проти Шевченко / Скриншот з інстаграму бразильця

Раніше ми розповідали, хто з українок вийшов заміж за відомих футболістів.