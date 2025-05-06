Палка дружина гравця Шахтаря вразила публіку стильним образом у сукні з глибоким декольте

Анастасія Конопля регулярно тішить шанувальників новими світлинами. Дружина Юхима Коноплі ділиться яскравими моментами з життя і не тільки.

Кохана гравця Шахтаря на власній сторінці в інстаграм опублікувала ефектні фото. Дівчина у розкішному образі прогулялась вулицями Києва, повідомляє 24 канал.

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Розкішна Анастасія Конопля

Анастасія Конопля попозувала на камеру у стильні та стриманій сукні синього кольору. Глибоке декольте стало родзинкою чарівного образу дружини Юхима Коноплі.

Сукня ідеально підкреслила виразні форми та струнку фігуру коханої гравця "гірників". Ідеальним доповненням до розкішного образу дівчини стали довгі підбори та чорна сумка.

Анастасія Конопля опублікувала нові світлини / Фото з інстаграму дівчини

Анастасія Конопля активно веде соціальні мережі. За сторінкою дружини Юхима Коноплі стежать близько 24 тисяч підписників.