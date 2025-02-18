Тренер Барселони не поставив зірку команди у стартовий склад через незвичайну причину

Ганс-Дітер Флік вирішив жорстко зайнятися дисципліною в команді. Через систематичні запізнення тренер покарав Жюля Кунде, який є гравцем основи.

Каталонська Барселона здобула четверту поспіль перемогу в чемпіонаті Іспанії. Команда Ганса-Дітера Фліка мінімально переграла Райо Вальєкано у 24 турі Ла Ліги.

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Друге покарання за сезон

Цю зустріч з лави запасних розпочав Жюль Кунде, який є зазвичай гравцем основи каталонців. Як стало відомо 24 Каналу з посиланням на El Partidazo de COPE, сталось це через дисциплінарні причини.

Захисник запізнився на передматчеву установку Фліка, тому той вирішив покарати його та залишив у запасі. Такий випадок трапляється вже вдруге цього сезону.

У жовтні 2024-го Кунде запізнився на тренування перед матчем з Алавесом, через що також не потрапив до старту. Цього разу Жюль з'явився на полі на 66-й хвилині та допоміг втримати перемогу над Райо.

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Цей тріумф суттєво підвищив шанси Барселони на тріумф у Ла Лізі. "Блаугранас" наздогнали у таблиці Реал та випередили його за результатом очної зустрічі. Атлетико ж відстає на одне очко.