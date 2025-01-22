Україна виграла медальний залік Зимової Універсіади-2025 з біатлону

Всесвітня Зимова Універсіада в італійському Турині добігає до свого завершення. У змаганнях з біатлону збірна України не мала собі рівних.

У середу, 22 січня, відбулися останні змагання біатлонної програми на ХХХІІ Всесвітній Зимовій Універсіаді. Медальну скарбничку збірної України поповнили Дарина Чалик та Олександра Меркушина, пише 24 Канал.

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Феєричний виступ українських біатлоністів на Універсіаді-2025

У жіночому масстарті Чалик фінішувала першою та завоювала золоту медаль. Її партнерка по збірній України Олександра Меркушина завершила гонку на другому місці, здобувши срібну нагороду.

Загалом збірна України з біатлону у Турині здобула 9 нагород: 4 "золота", 2 "срібла" та 3 "бронзи". "Синьо-жовті" виграли медальний залік з біатлону на Універсіаді-2025.

Україна – переможець медального заліку з біатлону / скриншот з сайту wugtorino2025.com

Найтитулованішим біатлоністом Універсіади-2025 став Богдан Борковський. 20-річний студент Сумського державного університету виграв дві золоті та одну бронзову медалі.

Також три медалі в активі Дарини Чалик. На рахунку 23-річної біатлоністки одна золота та дві бронзові нагороди.

Медалісти збірної України з біатлону

1. Богдан Борковський – 3 медалі ( 2 "золото" – індивідуальна гонка та персьют, 1 "бронза" – спринт")

2. Дарина Чалик – 3 медалі ( 1 "золото" – масстарт, 2 "бронзи" – індивідуальна гонка та персьют)

3-4. Сергій Супрун – 2 медалі (1 "золото" – синглмікст, 1 "срібло" – персьют)

3-4. Олександра Меркушина – 2 медалі (1 "золото" – синглмікст, 1 "срібло" – персьют)

У загальному медальному заліку Універсіади-2025 Україна посідає восьме місце. Наші студенти здобули 11 нагород. Дві срібні медалі в активі фристайлістів Марії Анійчин та Олега Бойка.

Зазначимо, що останні змагання Зимової Універсіади-2025 в Турині відбудуться у четвер, 23 січня.