Без росіян Олімпіада очистилася: на Іграх-2026 сталося те, чого не було майже 30 років
- На Зимових Олімпійських іграх-2026 у Мілані та Кортіні після вивчення 3000 допінг-проб не було знайдено жодної позитивної.
- У період з 2011-2015 років у Росії діяла державна програма фальсифікації допінг-проб, що призвело до позбавлення росіян 51 медалі.
Зимові Олімпійські ігри-2026 у Мілані та Кортіні увійдуть в історію як одні з найбільш "чистих". Після вивчення 3000 допінг-проб у лабораторіях не було знайдено жодної позитивної.
Загалом зразки здавали близько 2000 учасників змагань. Це була найбільш масова антидопінгова перевірка за весь час досліджень заборонених речовин у спорті, пише BBC.
Які результати допінг-контролю на Олімпіаді-2026?
92% усіх учасників Олімпійських ігор здавали бодай один допінг-тест упродовж 6 місяців до початку змагань. У Всесвітньому антидопінговому агентстві WADA та Міжнародному тестовому агентстві вважають, що це дозволило гарантувати прозорість кваліфікаційних результатів.
Жодна із перевірок не виявила порушення антидопінгових правил. Говорити про те, що Олімпіада була на 100% "чистою" поки зарано, адже пробірки зберігаються 10 років і згодом повторно тестуються за допомогою нових технологій. Але позитивна тенденція однозначно присутня: востаннє на Зимових іграх без допінг-скандалів минулося лише 28 років тому у Нагано-1998.
Скільки медалей відібрали у спортсменів через допінг за останні роки?
Допінгові зловживання, які не завжди вдається виявити одразу, зіпсували момент спортивного тріумфу щонайменше для 46 спортсменів упродовж періоду з Олімпіади-2012 у Лондоні.
Саме стільки нагород було перерозподілено після того, як їхні власники були спіймані на вживанні заборонених препаратів. 31 медаль МОК постановив повернути.
Як Росія намагалася обдурити світовий спорт?
- Упродовж 2011-2015 років у країні-агресорі існувала державна програма фальсифікації допінг-проб, яка активно працювала на втручання у результати Олімпіад 2012 року в Лондоні та 2014 року в Сочі.
- Як пише Вікіпедія, цей скандал та інші зловживання з боку росіян призвели до позбавлення їх загалом 51 медалі. Фактично кожна третя нагорода, здобута РФ, була визнана нечесною. На Олімпіадах було зафіксовано 150 випадків порушення росіянами антидопінгових правил, це абсолютний антирекорд серед усіх націй.
- Під час Олімпійських ігор у Мілані відбулася церемонія нагородження естафетних команд, у яких росіяни вкрали медалі минулих Ігор завдяки допінгу.