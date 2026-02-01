"Мурашки по шкірі побігли": Зінченко щемливо попрощався із Арсеналом після трансферу в Аякс

Український футболіст Олександр Зінченко змінив клубну прописку. Футболіст національної збірної розірвав угоду із Ноттінгем Форест та поїхав з Англії.

Зінченко підписав контракт із Аяксом до кінця поточного сезону, повідомляє офіційний сайт амстердамців. Українець залишив АПЛ після восьми з половиною сезонів у цій лізі.

До теми Конфліктував з Ребровим та забивав на Євро-2020: цікаві факти біографії Зінченка

Як Зінченко попрощався із Арсеналом?

Повідомляється, що Олександр остаточно залишив Арсенал. за який виступав з 2022 року. Після трансферу в Аякс хавбек звернувся до фанатів лондонців, опублікувавши щемливий текст у себе в інстаграм.

"Канонірам". Я ніколи не забуду, як ви мене прийняли. Досі пам’ятаю, як у мене мурашки побігли по шкірі під час першого матчу, коли я почув ваше "Always beliiiiiieeeve". Я навіть мріяти про таке не міг. Від щирого серця хочу висловити величезну подяку за все, що ви зробили для мене і моєї родини. Тренерському штабу дякую за можливість стати маленькою частиною цього дивовижного клубу,

– написав Зінченко.

"Гравцям дякую за безцінний досвід, фантастичні спогади і дружбу на все життя. Всім співробітникам дякую за допомогу і турботу. І, звичайно, вболівальникам за любов, підтримку і критику, яку гравці приймають і працюють ще більше. Я просто хочу побажати вам усього найкращого. Сподіваюся, що ви досягнете всього, чого бажаєте. Один раз "канонір" – назавжди "канонір", – резюмував українець.

Як Олександр грав за Арсенал?

У 2022 році Зінченко перейшов в Арсенал за 35 мільйонів євро з Манчестер Сіті, з яким він виграв чотири чемпіонств АПЛ. Гравець одразу став основним у команді Мікеля Артети.

У перші два сезони футболіст відіграв більш ніж по 30 матчів за лондонців, допомігши Арсеналу двічі здобути срібні медалі чемпіонату Англії. Проте з 2024 року Зінченко став частіше травмуватися та випав з основи "канонірів".

Через це Арсенал придбав Рікардо Калафьорі, а також став більше довіряти своєму вихованцю Майлзу Льюїсу-Скеллі. Загалом українець оформив 3 голи та 5 асистів у 91-му матчі за лондонців.

Що не вийшло у Зінченка в Ноттінгем Форест?