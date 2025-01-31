"Бокс – одна з моїх найсильніших навичок": чемпіон UFC висловив бажання битися з Усиком

Олександр Усик після двох перемог над Тайсоном Ф'юрі став безапеляційним королем надважкої вагової категорії. Наразі він не визначився зі своїм майбутнім суперником і цим намагаються скористатися чимало бійців.

Про бажання вийти в ринг з українцем вже висловлювалося чимало боксерів хевівейту та крузервейту. До них тепер додався й чемпіон UFC у напівважкій вазі Алекс Перейра.

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Смілива заява

Бразильський боєць розповів, що був би дуже зацікавлений у такому поєдинку. Він вважає, що має навички, якими б міг здивувати Олександра Усика, повідомляє 24 Канал із посиланням на JAXXSON PODKAST.

Я чемпіон, тому хочу битися з чемпіоном – з Усиком. Я відчуваю, що можу справді добре впоратися. Люди говорять про бокс. Бокс – одна з моїх найсильніших навичок,

– сказав Перейра.

Перейра висловив бажання битися з Усиком: дивіться відео

Зазначимо, що Алекс Перейра в ММА провів 14 боїв, у яких здобув 12 перемог. Свій наступний поєдинок він проведе 8 березня проти Магомеда Анкалаєва (19-1-1) на UFC 313.