Фінал не важливий: ФІФА вже знає володаря "Золотого м'яча" Мундіалю

Інтрига фінального матчу чемпіонату світу-2026 полягає не лише в тому, хто зрештою підніме над головою Кубок світу, але й у розподілі індивідуальних нагород. ФІФА має визначити найкращого бомбардира турніру, а також найкращого гравця і голкіпера.

Що стосується "Золотої бутси", усе залежатиме від Ліонеля Мессі, якому потрібно зробити хет-трик, щоб випередити Кіліана Мбаппе. А от із "Золотим м'ячем", якщо вірити інсайдерам, усе вже було вирішено ще до фіналу, пише 24 Канал.

Хто стане володарем "Золотого м'яча" Мундіалю

Видання Touchline стверджує, що ще у п'ятницю було проведено засідання технічного комітету ФІФА, присвячене індивідуальним призам турніру.

Представники керівного органу світового футболу нібито вже ухвалили рішення, що Ліонель Мессі буде визнаний найкращим гравцем чемпіонату світу незалежно від того, як він виступить у вирішальному поєдинку, та чи зможе Аргентина здобути трофей.

Чи вигравав Мессі раніше "Золотий м'яч" чемпіонатів світу

У нинішньому форматі "Золотий м'яч" Мундіалю вручають з 1982 року. Його першим власником став італієць Паоло Россі.

Далеко не завжди нагорода діставалась саме найбільш корисному і помітному на полі гравцю збірної-переможниці. Наприклад, у 1998 році був відзначений бразилець Роналдо, хоча його команда поступилася у фіналі Франції 0:3. У 2002 році нагородили Олівера Кана, попри поразку німців у фіналі Бразилії – і це єдиний випадок, коли приз дістався воротарю. У 2006 році "Золотий м'яч" присудили Зінедіну Зідану, який навіть не дограв вирішальний матч з італійцями через вилучення.

Зрештою самому Ліонелю Мессі у 2014 році дали цю нагороду, хоча Аргентина тоді програла боротьбу за трофей німцям. А у 2022 році Лео став першим і поки єдиним в історії футболістом, який визнавався найкращим на Мундіалях двічі.