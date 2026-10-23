Від Блохіна до Шевченка: скільки українців брали "Золотий м'яч"

В історії українського футболу є 3 переможці "Золотого м'яча". Двоє з них виграли цю нагороду ще у 20 столітті, а один – у 21 столітті.

Уже 26 жовтня світ дізнається ім'я найкращого футболіста світу, який отримає "Золотий м'яч". В історії ж України було 3 таких переможці найголовнішої футбольної індивідуальної нагороди у світі, повідомляє 24 Канал.

Хто першим із українців отримав "Золотий м'яч"

Першим українцем, який здобув "Золотий м'яч", був Олег Блохін. Він виграв цю нагороду ще в далекому 1975 році. Перш за все завдяки яскравим індивідуальним виступам у складі Динамо та збірної СРСР. А також командним титулам, адже того року кияни здобули перемогу в Кубку кубків і Суперкубку УЄФА.

Зокрема, в останньому турнірі команда зі столиці України обіграла світовий гранд мюнхенську Баварію. Усі голи в тому протистоянні забив саме Олег Блохін. Цікаво, що в захисті німців грав Францу Бекенбауер – головний конкурент українця за "Золотий м'яч".



Олег Блохін / Фото ФК Динамо

Оскільки Блохін індивідуально перевершив свого опонента в очному матчі, то ні в кого у світі не лишилось сумнівів, хто був найкращим футболістом у 1975 році. За Блохіна проголосувала рекордна кількість респондентів – 20 із 26, й він набрав рекордрну кількість балів 122 зі 130 можливих.

Цікаво, що форвард Динамо не був першим представником СРСР, хто здобув "Золотий м'яч". Утім став першим саме польовим футболістом, адже до українця цю нагороду здобував голкіпер Лев Яшин у 1963 році.

За що Ігор Бєланов отримав "Золотий м'яч"

Другим українцем, який здобув "Золотий м'яч" став Ігор Бєланов. Цю нагороду ще один гравець Динамо виграв у 1986 році. Головне, чим запам'ятався футболіст того року, це яскравий виступ на чемпіонаті світу 1986 року.

Зокрема, Бєланов на мундіалі в поєдинку проти збірної Бельгії оформив хеттрик. Щоправда, це не допомогло СРСР пройти далі, бо в підсумку підопічні Валерія Лобановського поступились із рахунком 3:4 в екстратаймах.



Ігор Бєланов / Фото ФК Динамо

А ще Бєланов, як і Динамо, блискуче виступив на міжнародному рівні. Зокрема, в 1986 році кияни здобули свій другий в історії єврокубок – ще один Кубок кубків УЄФА. У фіналі підопічні Валерія Лобановського перемогли мадридський Атлетіко.

Сам Бєланов став найкращим бомбардиром того розіграшу, забивши 5 м'ячів. Головним конкурентом українця за "Золотий м'яч" 1986 року був Гаррі Лінекер. Цікаво, що британець і до нині не може змиритись із тим, що головний індивідуальний приз того року отримав не він.

Хто останнім із українців брав "Золотий м'яч"

Останнім на сьогодні українцем, який здобував "Золотий м'яч", є Андрій Шевченко. Він, до слова, перший, хто зробив це вже за часів незалежності. Свою нагороду від журналу France Football форвард Мілану здобув у 2004 році.

Цікаво, що італійський клуб того сезону був без перемог на міжнародній арені. Утім росонері перемогли в чемпіонаті Італії, а Шевченко став найкращим бомбардиром Серії А. У голосуванні за "Золотий м'яч" українець випередив Деку, який разом із Порту сенсаційно виграв Лігу чемпіонів, а також Роналдінью, який до слова, взяв "Золотий м'яч" наступного року.



Андрій Шевченко / Фото Getty Images

Між іншим, саме у 2004 році збірну України тренував інший володар "Золотого м'яча" Олег Блохін. Подейкують, що саме коуч підказав Шевченку, як здобути цей приз. Він натякнув, що для цього треба виблискувати не тільки в складі клубу, а й у складі збірної України.

Перед церемонією нагородження "Золотого м'яча" восени 2004 року він феноменально відіграв у складі національної команди. Зокрема, у відборі на чемпіонат світу 2006 року, форвард Мілану забив 4 голи. Зокрема, безпосередньо перед тим, як отримати свою нагороду, оформив ефектний дубль у ворота збірної Туреччини.