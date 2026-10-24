Критерії оновили цього року: кому та за що дають "Золотий м'яч"

У Лондоні, 26 жовтня, оголосять переможця "Золотого м'яча" 2026. На нагороду претендують 30 найкращих футболістів світу.

Уже на початку наступного тижня, в понеділок, 26 жовтня, буде оголошено ім'я нового володаря "Золотого м'яча". У цьому матеріалі 24 Канал розповідає про те, кому саме дають цю нагороду.

Як обирають володаря "Золотого м'яча"

Володаря "Золотого м'яча" обирають шляхом голосування професійних журналістів із провідних країн світу. Саме вони оцінюють виступи футболістів.

Переможця "Золотого м'яча" обирають журналісти з топ-100 країн світу за рейтингом ФІФА. Кожну країну представляє один журналіст. Однак вони не можуть написати ім'я будь-якого футболіста світу. Редакційна колегія французьких видань France Football і L`Equipe формують шорт-лист із 30 претендентів на нагороду.

Кожен журналіст обирає зі списку свою топ-п'ятірку номінантів, присуджуючи їм відповідну кількість балів, залежно від місця у своєму списку. Перемагає той, хто отримує найбільшу кількість очок сумарно після голосування всіх 100 журналістів.

Які критерії для оцінки футболістів

У 2026 році організатори оновили критерії, якими повинні керуватись футболісти, обираючи свого переможця "Золотого м'яча". Вони мають спиратись на 3 головних фактори:

індивідуальні виступи футболіста у вирішальних матчах;

колективні досягнення та трофеї;

поведінка гравця та дотримання ним правил чесної гри, як на полі так і поза ним.

Поява формулювання "вирішальні матчі" і є головною зміною. Оскільки тепер треба зважати саме на те, як гравець грає в справді важливих поєдинках.

Що відомо про церемонію вручення "Золотого м'яча" 2026

Цього року церемонія нагородження "Золотим м'ячем" відбудеться не як завжди в Парижі, а в Лондоні. Це пов'язано з тим, що цього року трофей святкує свій 70-річний ювілей. Його першим володарем був англієць Стенлі Меттьюз.

Сама церемонія відбудеться в лондонському театрі "Палладіум". Усе дійство розпочнеться о 22:00 за київським часом. Сама церемонія триватиме приблизно 2 години.