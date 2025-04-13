Зубкова не зупинити: гравець збірної України оформив перший дубль за Трабзонспор
- Олександр Зубков оформив свій перший дубль за Трабзонспор у матчі проти Різеспора, забивши два голи на 15-й і 21-й хвилинах.
- Зубков збільшив свій бомбардирський доробок у Трабзонспорі до п'яти голів за 11 матчів у турецькій Суперлізі та Кубку Туреччини.
Український легіонер Трабзонспора Олександр Зубков продовжує розривати турецьку Суперліги. Черговий перформанс вінгер влаштував під час матчу проти Різеспора.
У неділю, 13 квітня, в турецькій Суперлізі відбулися матчі 31-го туру. В одному з поєдинків Трабзонспор на власному стадіоні приймав Різеспор, пише 24 Канал.
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Феєричний матч Зубкова
У стартовому складі "бордово-синіх" вийшли два українські легіонери: Олександр Зубков і Арсеній Батагов. А ось Данило Сікан вкотре опинився на лаві запасних.
Справжнім героєм поєдинку став ексвінгер "гірників" Зубков. Українець оформив свій перший дубль за турецьку команду, який забезпечив перемогу над суперником.
На 15-й хвилині Олександр відкрив рахунок у зустрічі. Зубков в один дотик переправив м'яч у сітку воріт Різеспора після передачі з правого флангу.
Відео першого голу Зубкова
Через шість хвилин 28-річний вінгер подвоїв перевагу "чорноморських штормів". Зубков зіграв на випередження та прицільно пробив у лівий кут воріт.
Відео другого голу Зубкова
На 58-й хвилині матчу гравець збірної України міг записати до свого активу асист, але арбітр скасував взяття воріт через офсайд.
Завдяки цим голам Зубков збільшив бомбардирський доробок у Трабзонспорі до п'яти: чотири у чемпіонаті та один у Кубку Туреччини. Вінгер відіграв за "бордово-синіх" 11 поєдинків.