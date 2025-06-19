Трамп зганьбився на зустрічі з Ювентусом: президента США не цікавив футбол

Представники Ювентуса завітали в Овальний кабінет Білого дому на зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Подія відбулась перед стартом італійців на Клубному чемпіонаті світу 2025 року.

У середу, 18 червня, на урочистому заході були присутні керівництво, гравці та тренер "б'янконері". Зустріч відбулась перед першим матчем "старої сеньйори" проти Аль-Айна на КЧС-2025, повідомляє 24 канал.

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Хто з Ювентуса відвідав Білий дім

На зустріч з Дональдом Трампом у Білому домі завітали 6 гравців Ювентуса. Двоє з них представники США – Вестон Маккені та Тімоті Веа, а також італійці Федеріко Гатті, Мануель Локателлі, серб Душан Влахових та нідерландець Теун Коопмайнерс.

Зустріч відвідав головний тренер "б'янконері" Ігор Тудор. Вища ланка керівництва італійського клубу теж була присутня на заході – власник Джон Елкан, генеральний директор Даміен Комоллі та директор з розвитку футболу Джорджо К'єлліні.

Представники Ювентуса в кабінеті Трампа:

Також в Овальному кабінеті побував СЕО Ювентуса Мауріціо Сканавіно. Захід не оминув й президент ФІФА Джані Інфантіно.

Гостре питання від Трампа

Дональд Трамп отримав від Ювентуса у подарунок дві футболки клубу, а саме домашню та гостьову з номером – 47. Представники Ювентуса стояли позаду президента США, коли він відповідав на питання щодо війни Ізраїля з Іраном.

Трамп, коментуючи участь трансгендерних спортсменок у змаганнях серед жінок, запитав у представників "б'янконері", чи грали б жінки в їх команді. Генеральний директор клубу Комоллі відповів, що Ювентус "має хорошу жіночу команду".

Трамп запитав про трансгендерних спортсменок:

Нагадаємо, що після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом Ювентус зіграв проти Аль-Айна. Матч завершився перемогою італійського клубу з рахунком 5:0.

Наступний матч за участі Ювентуса на Клубному чемпіонаті світу 2025 відбудеться 22 червня проти Відада (Марокко). Свисток про початок протистояння пролунає о 19:00 за київським часом.