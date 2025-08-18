Олександр Усик за свою боксерську кар'єру досяг чималих успіхів. Абсолютний чемпіон світу неодноразово використовував свій статус, щоб привернути увагу до подій в Україні.

Незабаром відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. 24 канал розповідає про "взаємини" між Олександром Усиком та лідером Сполучених Штатів Америки.

Як Усик попросив Трампа звільнити полонених?

Взаємини між Олександром Усиком та Дональдом Трампом не були особистими. Проте український боксер, користуючись своїм статусом, неодноразово звертався до президента США.

У 2024 році у США відбулись президентські вибори – головними кандидатами на пост очільника країни були Джозеф Байден та Дональд Трамп. Олександр Усик на своїй сторінці в Х звернувся до Джо Рогана.

Український боксер попросив американського ведучого поставити запитання тоді ще кандидату на посаду президента США Дональду Трампу. Усик цікавився, чи зможе політик звільнити полонених з "Азовсталі".

«Дорогий Джо Роган, не міг би ти звернутися до Дональда Трампа, коли він з’явиться у твоєму подкасті: Якщо президент настільки впевнений у своєму впливі на Путіна, чи міг би він негайно допомогти звільнити захисників «Азовсталі» й усіх українців з російського полону? Час має важливе значення. З повагою, Олександр,

– написав Усик.

Як пояс Усика дістався Трампу?

У лютому 2025 року Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом. Перед цим президент України пообіцяв, що подарує лідеру США чемпіонський пояс Олександра Усика.

Зеленський дійсно взяв з собою пояс українського боксера на зустріч з Трампом в Овальному кабінеті Білого дому. Президент України після сварки з очільником США швидко покинув захід та залишив чемпіонський пояс Усика.

Пояс Усика у Білому домі / Скриншот з трансляції

Відомо, що працівник адміністрації після заходу забрав чемпіонський пояс Усика та відніс його до приватної їдальні Трампа. Тепер він лежить поруч з іншими сувенірами президента США.

Усик запросив Трампа в Україну

Нещодавно Олександр Усик в одному з інтерв'ю закликав Дональда Трампа приїхати в Україну. Для того, щоб президент США на власні очі побачив, що переживають українці кожної ночі.

Український боксер запропонував лідеру США пожити у його будинку лише тиждень. Ба більше, Усик запропонував Трампу свою охорону, а також, щоб візит був таємним, аби не привертати увагу.

Можливо, він зрозуміє; можливо, ні. Українці гинуть. Не лише військові, але й діти, жінки, бабусі, дідусі. Це важко, це моя країна. Я хвилююся за те, що відбувається в моїй країні,

– сказав Усик.

Зустріч Путіна з Трампом

15 серпня 2025 року на Алясці відбулась зустріч Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Напередодні Олександр Усик звернувся до президента США з проханням проявити лідерство та забезпечити справедливий мир.

Український боксер заявив, що від результату перемовин між Трампом та Путіним буде залежати доля усього світу. Тому лідер США повинен поставити на місце диктатора з Росії.

Олександр Усик висловив свою підтримку Дональду Трампу, який зустрічався з Володимиром Путіним. Український боксер заявив, що сподівається на те, що президент США переможе нокаутом.

Саме зараз Дональд Трамп може показати росіянам, хто є справжнім королем джунглів. І хто має справжню владу. Тому сьогодні я ваш уболівальник, пане президенте. Я сподіваюся на вашу перемогу – нокаутом,

– сказав Усик.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський повинен зустрітись з Дональдом Трампом 18 серпня 2025 року. Захід має розпочатись о 13:15 за місцевим часом (20:15 за Києвом) у Вашингтоні.

