Колишній гравець збірної України радісно відреагував на звільнення Сирського

Відставка Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ викликала позитивну реакцію у низки українських спортсменів. Одним з тих, хто прокоментував головну новину тижня, став ексфутболіст збірної України Євген Левченко.

48-річний українець, найбільше відомий своєю діяльністю як телеексперта та футбольного функціонера, висловив подяку тим небайдужим співвітчизникам, які брали участь у протестах з вимогою змінити головкома, пише 24 Канал.

Що сказав Євген Левченко про звільнення Сирського

На своїй сторінці у мережі X Левченко зазначив, що заміна Олександра Сирського на Михайла Драпатого є важливим кроком для України.

Я дуже пишаюсь українцями, які не мовчали, вийшли на вулиці і не дозволили владі почивати на лаврах. Саме так має відбуватися у демократичній державі. Наші серця прагнуть змін. Слава Україні!

– написав колишній гравець збірної України.

Коментар українця, який з 2019 року займає посаду президента профспілки футболістів Нідерландів, викликав у футбольних вболівальників неоднозначну реакцію. Левченку дорікнули, що він проживає за кордоном і не відчуває реалії країни так гостро, як ті, хто живуть у рідній країні. Також його звинуватили у спробі проявити політичну експертність, порадивши краще зосередитися на футболі.

Що відомо про Євгена Левченка

Півзахисник мало запам'ятався фанам українського футболу, адже досить швидко залишив систему донецького Шахтаря і транзитом через московський ЦСКА перебрався до Нідерландів. Там виступав за Вітесс, Спарту Роттердам і Гронінген, а згодом ще раз грав у Росії в клубі Сатурн з Раменського. Завершував кар'єру гравця в Австралії.

За національну збірну України дебютував у 2002 році і провів 8 матчів.

Із 2012 року був постійним експертом телеканалів Футбол у студіях перед матчами головної команди. При цьому продовжував робити кар'єру футбольного чиновника у Нідерландах.