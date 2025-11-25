Реал визначився із майбутнім головного тренера, який розвалює команду та ігнорує Луніна

У мадридському Реалі присутня нездорова атмосфера. Одразу декілька гравців "Королівського клубу" конфліктують із головним тренером команди Хабі Алонсо.

Водночас мадридський гранд не показує тих результатів, яких від нього чекає керівництво Реала. Попри це звільнення Хабі Алонсо не розглядається президентом клубу Флорентіно Пересом, пише 24 Канал із посиланням на Marca.

Чи готовий Реал звільнити Алонсо?

Менеджмент клубу заявив, що Алонсо є справжнім босом цієї команди. Цікаво, що керівництвом Реала повністю стоїть на стороні іспанського наставника у ситуації із бразильським вінгером Вінісіусом Жуніором, а також схвалює усі ротації Хабі.

Навіть нестабільні виступи у поточному сезоні 2025 – 2026 не хитають тренерське крісло під Алонсо.

Відзначимо, у цьому розіграші Ла Ліги Реал після 13-ти турів мінімально випереджає Барселону. Мадридці зберегли перше місце навіть після мирової із Ельче у крайньому турі 2:2. У Лізі чемпіонів "вершкові" йдуть після 4-х турів на 7-му місці, набравши 9 балів. До лідера загальної таблиці ЛЧ, яким є мюнхенська Баварія, відставання у 3 очки.

Іспанський журналіст Франсуа Гальярдо водночас повідомляв, що президент Реала дав Алонсо термін на виправлення виступів, інакше буде звільнений. У Хабі є час до 10 грудня до матчу проти англійського Манчестер Сіті. Якщо нічого не зміниться, то команду може знову очолити Зінедін Зідан.

З ким в Алонсо є конфлікт у Реалі?