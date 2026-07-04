Розклад і результати 1/8 фіналу чемпіонату світу

На чемпіонаті світу-2026 стартувала стадія 1/8 фіналу. Турнір поступово наближається до вирішальних матчів, тож до його завершення залишилося вже не так багато поєдинків.

Уже 7 липня стануть відомі всі учасники чвертьфіналу. 24 Канал розповість про календар та результати 1/8 фіналу чемпіонату світу.

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Розклад матчів 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу

Марокко стало першим чвертьфіналістом турніру, впевнено перемігши Канаду з рахунком 0:3.

Результати матчів

4 липня. 20:00. Г'юстон. Канада – Марокко 0:3

5 липня. 00:00. Філадельфія. Парагвай – Франція

5 липня. 23:00. Нью Йорк, Нью Джерсі. Бразилія – Норвегія

6 липня. 03:00. Мехіко. Мексика – Англія

6 липня. 22:00. Арлінгтон. Португалія – Іспанія

7 липня. 03:00. Сіетл. США – Бельгія

7 липня. 19:00. Атланта. Аргентина – Єгипет

7 липня. 23:00. Ванкувер. Швейцарія – Колумбія

Турнірна сітка чемпіонату світу

Сітка ЧС-2026 / Фото ФІФА

Формально найпростіші суперники в Аргентини, якій відкритий шлях до півфіналу, де на нас може чекати потенційне супердербі Південної Америки з Бразилією.

Франція явний фаворит своєї чверті сітки, у півфіналі "Ле Бльо" можуть зустрітися з португальцями чи іспанцями.

Протистояння Роналду – Мессі точно не буде раніше фіналу.