80-річна жінка подолала легендарну дистанцію Ironman, увійшовши в історію

Історія легендарної дистанції Ironman переписана. Нове досягнення змагань встановила 80-річна американка Наталі Грабоу.

Організатори Ironman виклали відео історичного фінішу 80-річної Наталі Грабоу на своїй сторінці в інстаграмі. На фінішній прямій американка не втрималась на ногах та впала, але знайшла у собі останні залишки сили, підійнялась та фінішувала, інформує 24 Канал.

Як 80-річна жінка переписала історію Ironman?

Жінка у своєму похилому віці подолала дистанцію у вигляді 3,8 кілометра плавання, 180 кілометрів на велосипеді та 42,2 кілометра бігу. Загальний час американки склав 16 годин 45 хвилин та 26 секунд. Грабоу втерла носа багатьом молодшим людям.

Фініш 80-річної американки місцева публіка зустріла бурхливими оплесками. Перетнувши фінішну лінію Грабоу показала лайк, заспокоївши, що із нею все добре.

Наталі Грабоу стала найстаршою жінкою, яка змогла до кінця здолати усю дистанцію легендарних змагань.

Відео фінішу 80-річної Грабоу

В інтерв'ю для NPR Наталі Грабоу не приховувала своїх емоцій радості та вдячності, що в її солідному віці вона все ще може брати участь у змагань із тріатлону. За словами жінки, цей вид спорту дозволяє їй почуватись сильною як морально, так і фізично, і задовольняє її змагальних дух.

Що відомо про Наталі Грабоу?

У минулому жінка працювала інженером-програмістом.

Вже не один десяток займається бігом.

Через проблеми зі здоров'ям та травмами Грабоу вирішила зайнятись й іншими видами спорту.

