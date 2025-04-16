Випав з 11-го поверху: в Китаї трагічно загинув найкращий бомбардир турецької Суперліги

Габонський форвард Аарон Бупендза трагічно загинув при загадкових обставинах. Поліція Китаю розглядає кілька версій підозрілого інциденту.

У середу, 16 квітня, стало відомо про несподівану смерть гравця збірної Габону Аарона Бупендзи. 28-річний футболіст випав з 11-го поверху житлового будинку в Китаї, пише 24 Канал з посиланням на видання Türkiye Today.

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Китайська поліція розпочала розслідування цієї підозрілої справи. Слідчі розглядають три основні версії: самогубство, випадкове падіння та вбивство.

Відомо, що під час інциденту у квартирі перебував брат загиблого футболіста. Між ними сталася сварка, яка могла призвести до штовханини. Очікується, що поліція проведе допит брата Бупендзи та візьме його під варту на період розслідування.

Бупендза пропустив останнє тренування китайської команди Чжецзян Грінтаун, до якої приєднався наприкінці січня 2025 року. Представники клубу тривалий час не могли з ним зв'язатися до отримання звістки про смерть.

Що відомо про Бупендзу