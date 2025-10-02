Ліга конференцій 2025-2026 стартувала для українських клубів. Шахтар розпочав її ще з кваліфікації, а тепер в основній стадії "гірники" переміг у матчі проти Абердіна

Донецький Шахтар відіграв свій стартовий матч в основній стадії Ліги конференцій. Команда Арди Турана у першому турі протистояла шотландському Абердіну, повідомляє 24 Канал.

З ким грав Шахтар?

Попри виїзний статусу гри Шахтар вважався явним фаворитам зустрічі. Справа не стільки в кадровому потенціалі "гірників", скільки в рівні суперника.

Абердін хоч і є чинним переможцем Кубка Шотландії, але цей сезон поки провалює. В чемпіонаті команда йде останньою, набравши лише один бал у шести іграх. А в Лізі Європи команда не змогла пройти скромний Стяуа.

Шахтар виставив майже основний склад на гру. На правому фланзі захисту вийшов ВІнісіус Тобіас, а в центрі поля знайшлось місце для Назарини та Очеретька.

Абердін – Шахтар 2:3

Голи: Карлссон, 6 (пен), Девлін, 69 – Назарина, 39, Феррейра, 54, Педро Енріке, 60.

Ставка на першого зрештою себе виправдала. Єгор був одним з найкращих гравців матчу та став автором першого голу "гірників". Перед перервою українець класним ударом в дальній кут відзначився у воротах шотландців.

Щоправда, перед цим Шахтар вже встиг пропустити. На початку матчу Кауан Еліас вирішив зіграти рукою у власному карному майданчику. Суддя призначив пенальті, який був реалізований Карлссоном.

Втім м'яч Назарини дозволив Шахтарю переломити хід зустрічі. Шахтар зміг розвинути успіх на початку другого тайму, забивши ще два м'ячі. Спочатку дебютний гол за "гірників" оформив Лукас Феррейра, який замкнув головою подачу Марлона Гомеса.

А за кілька хвилин останній віддав другу результативну передачу на Педро Енріке. Лівий захисник банально прошив воротаря потужним пострілом. Після цього гості мали шанси остаточно закривати гру.

Але гол від Абердіна обрізав крила Шахтарю. Лазетичу вдався суперудар з розвороту, після якого м'яч влучив у поперечину. На добиванні ж зіграв Девлін, який скоротив відставання в рахунку до мінімуму.

Після цього господарі полетіли шукати третій гол та влаштували навалу на ворота Різника. Проте шотландцям не вистачило класу, щоб вирвати нічию. Шахтар розпочинає основну стадію ЛК з перемоги.

