Де дивитися Абсолютний чемпіонат світу, на якому виступить Магучіх і Левченко
У столиці Угорщини протягом 11 – 13 вересня відбудеться Абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики. Своє представництво на турнірі має Україна.
Офіційним транслятором Абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики в Україні стане "Суспільне Спорт". Прямі ефіри будуть доступні на регіональних телеканалах "Суспільного" та цифрових платформах мовника, повідомляє 24 Канал.
Коли дивитися виступ українців на чемпіонаті світу
У змаганнях візьмуть участь п'ятеро представників України: три спортсменки у стрибках у висоту серед жінок: Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко, а також Олег Дорощук у чоловічих стрибках у висоту та Михайло Кохан у метанні молота.
Розклад виступів українців
- 11 вересня, сесія: 19:00 – 22:00
19:13 – стрибки у висоту, жінки (фінал). Учасниці: Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко, Юлія Левченко
19:23 – метання молота, чоловіки (фінал). Учасник: Михайло Кохан
- 13 вересня, сесія: 18:00 – 21:00
19:04 – стрибки у висоту, чоловіки (фінал). Учасник: Олег Дорощук
Точний розклад трансляцій на платформах "Суспільне Спорт" буде опубліковано ближче до початку змагань.
Що відомо про новий турнір
Абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики – це новий турнір, який планують проводити раз на два роки. Загальний призовий фонд турніру складає 10 мільйонів доларів.
Порівняно з класичним ЧС, участь у цьому турнірі візьме обмежена кількість легкоатлетів – не більше 8 для небігових дисциплін та 16 для бігових.
На Абсолютному ЧС-2026 не буде традиційних церемонії нагородження та медалей для призерів турніру. Натомість переможці змагань отримають спеціальний трофей, який розробили для турніру, а також символічні браслети для всіх учасників.