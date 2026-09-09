Де дивитися Абсолютний чемпіонат світу, на якому виступить Магучіх і Левченко

У столиці Угорщини протягом 11 – 13 вересня відбудеться Абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики. Своє представництво на турнірі має Україна.

Офіційним транслятором Абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики в Україні стане "Суспільне Спорт". Прямі ефіри будуть доступні на регіональних телеканалах "Суспільного" та цифрових платформах мовника, повідомляє 24 Канал.

Коли дивитися виступ українців на чемпіонаті світу

У змаганнях візьмуть участь п'ятеро представників України: три спортсменки у стрибках у висоту серед жінок: Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко, а також Олег Дорощук у чоловічих стрибках у висоту та Михайло Кохан у метанні молота.

Розклад виступів українців

11 вересня, сесія: 19:00 – 22:00

19:13 – стрибки у висоту, жінки (фінал). Учасниці: Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко, Юлія Левченко

19:23 – метання молота, чоловіки (фінал). Учасник: Михайло Кохан

13 вересня, сесія: 18:00 – 21:00

19:04 – стрибки у висоту, чоловіки (фінал). Учасник: Олег Дорощук

Точний розклад трансляцій на платформах "Суспільне Спорт" буде опубліковано ближче до початку змагань.

Що відомо про новий турнір

Абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики – це новий турнір, який планують проводити раз на два роки. Загальний призовий фонд турніру складає 10 мільйонів доларів.

Порівняно з класичним ЧС, участь у цьому турнірі візьме обмежена кількість легкоатлетів – не більше 8 для небігових дисциплін та 16 для бігових.

На Абсолютному ЧС-2026 не буде традиційних церемонії нагородження та медалей для призерів турніру. Натомість переможці змагань отримають спеціальний трофей, який розробили для турніру, а також символічні браслети для всіх учасників.