На відміну від звичайної світової першості, цей турнір має зібрати "вершки" легкої атлетики – лише найкращих з найкращих. Змагання відбуватимуться у стрімкому форматі без кваліфікацій, який має сподобатися глядачам, пише 24 Канал.

Формат Абсолютного чемпіонату світу

Ідея чемпіонату полягає в тому, що залучаються лише 8 найкращих спортсменів у стрибкових та метальних дисциплінах і 16 (два півфінали по 8) – у бігових. Хоча на практиці не у всіх видах програми строго дотрималися саме цих квот.

Прямі путівки отримали олімпійський чемпіон 2024 року у Парижі, переможець чемпіонату світу 2025 року та тріумфатор Діамантової ліги 2026 року. Решту місць розподілено за рейтингом або спеціальними запрошеннями.

Атлети не будуть витрачати сили даремно на кваліфікаційну боротьбу – одразу вирішальні забіги та спроби, які визначатимуть перших в історії абсолютних чемпіонів.

Де та коли відбувається перший Абсолютний чемпіонат світу

Право прийняти дебютний турнір довірили угорській столиці Будапешту – World Athletics залишилися задоволеними організацією Мундіалю, який відбувся тут у 2023 році в сучасному і комфортному Національному легкоатлетичному центрі.

Змагання триватимуть з 11 до 13 вересня. Дисципліни, які цікавлять нас найбільше, заплановані на такі дні:

11 вересня – метання молота (чоловіки), стрибки у висоту (жінки)

13 вересня – стрибки у висоту (чоловіки)

Усі змагання розпочнуть у вечірній сесії о 19:00. Транслятором в Україні буде Суспільне.

Українці на Абсолютному чемпіонаті світу-2026

Ми будемо вболівати за 5 спорстменів у двох дисциплінах.

Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко претендуватимуть на медалі у жіночих стрибках у висоту.

Олег Дорощук у цьому ж виді програми змагатиметься серед чоловіків.

Михайло Кохан представить Україну у чоловічому метанні молота.