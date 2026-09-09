В отличие от обычного чемпионата мира, этот турнир должен собрать "сливки" легкой атлетики – только лучших из лучших. Соревнования будут проходить в ускоренном формате без квалификаций, что должно понравиться зрителям, пишет 24 Канал.

Формат Абсолютного чемпионата мира

Идея чемпионата заключается в том, что в нем принимают участие только 8 лучших спортсменов в прыжковых и метательных дисциплинах и 16 (два полуфинала по 8) – в беговых. Хотя на практике не во всех видах программы строго соблюдались именно эти квоты.

Прямые путевки получили олимпийский чемпион 2024 года в Париже, победитель чемпионата мира 2025 года и триумфатор Бриллиантовой лиги 2026 года. Остальные места распределены по рейтингу или по специальным приглашениям.

Спортсмены не будут тратить силы зря на квалификационную борьбу – сразу же начнутся решающие забеги и попытки, которые определят первых в истории абсолютных чемпионов.

Где и когда пройдет первый Абсолютный чемпионат мира

Право принять дебютный турнир доверили венгерской столице Будапешту – World Athletics остались довольны организацией Мундиаля, который состоялся здесь в 2023 году в современном и комфортном Национальном легкоатлетическом центре.

Соревнования пройдут с 11 по 13 сентября. Дисциплины, которые нас интересуют больше всего, запланированы на следующие дни:

11 сентября – метание молота (мужчины), прыжки в высоту (женщины)

13 сентября – прыжки в высоту (мужчины)

Все соревнования начнутся в вечерней сессии в 19:00. Трансляцию в Украине будет вести "Суспильне".

Украинцы на Абсолютном чемпионате мира-2026

Мы будем болеть за 5 спортсменов в двух дисциплинах.

Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко будут претендовать на медали в женских прыжках в высоту.

Олег Дорощук в этом же виде программы будет соревноваться среди мужчин.

Михаил Кохан представит Украину в мужском метании молота.