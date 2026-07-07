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Sport News 24 Бокс "Він би мене нокаутував": Кабаєл не бачить спортивної складової у бою проти Кличка
7 липня, 14:14
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"Він би мене нокаутував": Кабаєл пояснив, чому не хоче битися проти Кличка

Олександр Щербатих

Чемпіон світу у надважкій вазі (понад 90,72 кілограми) за версією WBC Агіт Кабаєл скептично поставився до шансів Володимира Кличка на повернення у спорт. Німець заговорив по їх можливий поєдинок.

Володар титулу WBC оцінив шанси колишнього чемпіона у бою проти себе. Ставленням до потенційного протистояння Агіт Кабаєл поділився в інтерв’ю DAZN

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Як чемпіон WBC ставиться до бою проти Кличка? 

Агіт Кабаєл зазначив, що наразі він розглядає насамперед актуальні зі спортивного погляду бої. Поєдинок проти 50-річного українця, на його думку, таким не є. 

Всі кажуть: "Ого, Володимир Кличко був найкрутішим. Він би тебе нокаутував. Він би тебе нокаутував тоді". Так, тоді він би мене нокаутував. Він, безумовно, все ще у відмінній формі, але, ймовірно, не зрівняється з важковаговиками, які зараз активно виступають, 
– сказав Кабаєл. 

Зазначимо, що останніми днями про таку можливість організації бою неодноразово заявляв менеджер німецького боксера Спенсер Браун. На його думку, така боксерська зустріч має сенс. 

Володимир Кличко: що відомо про повернення? 

Колишній український боксер неодноразово заявляв про можливість появи на ринг для того, щоб стати найстаршим чемпіоном світу у хевівейті. 

Нещодавно була інформація про його бій з Усиком у Британії. Щоправда, Кличко неодноразово наголошував, що офіційний поєдинок з Усиком для нього неприйнятний. За його словами, він не хоче бачити бій між двома українськими боксерами, адже керується принципом національної єдності.

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