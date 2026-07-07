Обладатель титула WBC оценил шансы бывшего чемпиона в бою против себя. Своим мнением о возможном противостоянии Агит Кабаел поделился в интервью DAZN.

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Как чемпион WBC относится к бою против Кличко?

Агит Кабаел отметил, что сейчас он рассматривает прежде всего актуальные с спортивной точки зрения бои. Поединок против 50-летнего украинца, по его мнению, таковым не является.

Все говорят: "Ого, Владимир Кличко был самым крутым. Он бы тебя нокаутировал. Он бы тебя нокаутировал тогда". Да, тогда он бы меня нокаутировал. Он, безусловно, все еще в отличной форме, но, вероятно, не сравнится с тяжеловесами, которые сейчас активно выступают,

– сказал Кабаел.

Отметим, что в последние дни о такой возможности организации боя неоднократно заявлял менеджер немецкого боксера Спенсер Браун. По его мнению, такая боксерская встреча имеет смысл.

Владимир Кличко: что известно о возвращении?

Бывший украинский боксер неоднократно заявлял о возможности выхода на ринг, чтобы стать самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Недавно появилась информация о его бою с Усиком в Великобритании. Правда, Кличко неоднократно подчеркивал, что официальный поединок с Усиком для него неприемлем. По его словам, он не хочет видеть бой между двумя украинскими боксерами, ведь руководствуется принципом национального единства.