Немецкий боксер отреагировал на решение Усика сложить чемпионские титулы и признался, что надеялся получить шанс провести бой с украинцем. Об этом он рассказал в интервью ютуб-каналу Ring Magazine.

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Почему не состоялся бой Усик – Кабаел?

По словам спортсмена, его команда вела переговоры с представителями Усика о возможном поединке в Германии, однако стороны так и не смогли прийти к соглашению.

Мы очень много говорили, но договоренности не было. Когда я увидел видео, то подумал, что это безумие. Сначала мне показалось, что он завершает карьеру, но потом он сказал, что проведет еще один бой,

– отметил Кабаел.

Он подчеркнул, что уважает решение украинца, хотя считал бы поединок с ним лучшим вариантом для себя.

Для меня было бы лучше драться с Усиком. Он лучший боец всех времен и лучший в нашем дивизионе. Но что есть, то есть. Я очень его уважаю,

– сказал боксер.

Кабаел также подтвердил, что переговоры с командой Усика, в частности с Сергеем Лапиным, продолжались после их встречи на ринге в Египте, где стороны публично выражали готовность организовать бой. По мнению немца, решение Усика связано не с нежеланием выходить на ринг против него, а с приближающимся завершением карьеры.

Ему 39 лет, у него огромное наследие. Бой с Кабаелом был бы очень тяжелым. Это не легкие деньги, а тяжелые деньги. Думаю, он сказал себе: "Я победил всех крупнейших боксеров этой эпохи". Не думаю, что он избегает этого боя. Мне кажется, он проведет еще один поединок и завершит карьеру,

– заявил Кабаэль.

В заключение он предположил, что последним соперником Усика может стать Джон Джонс или Деонтей Уайлдер.

Почему Усик принял такое решение?

Несмотря на решение сдать чемпионские пояса, он не заканчивает профессиональную карьеру. Боксер планирует провести еще один, прощальный поединок под названием Last Dance ("Последний танец").

По его словам, главной причиной отказа от титулов является желание не сдерживать развитие супертяжелого дивизиона и предоставить другим претендентам возможность бороться за чемпионские пояса.

После освобождения титула WBC новым полноправным чемпионом организации стал Агит Кабаел.

Усик – Кабаел: что было известно о бое

После майской победы Усика над Рико Верховеном WBC официально обязала украинца провести защиту титула против обязательного претендента Кабаела. Организация установила крайний срок до 30 июня для подписания контракта на поединок. Тем временем немецкий боксер активно вызывал Усика на бой в социальных сетях.