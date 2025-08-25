Минулого тижня відбулись матчі 1/32 фіналу Кубка України 2025/2026. В одному з матчів Агротех зустрічався з Епіцентром, який виступає в УПЛ.

Аматорський футбольний клуб з села Тишківка вибив Епіцентр з турніру, вигравши у серії пенальті – 7:6. Олексій Чичиков висловився про перемогу Арготеха у 1/32 фіналу Кубка України, повідомляє 24 канал із посиланням на Sport.ua.

Що сказав Чичиков про перемогу над Епіцентром?

Півзахисник Агротеха наголосив, що його команда є чинним володарем Кубка України серед Аматорів. Олексій Чичиков підкреслив, що вони не хотіли припиняти виступи на старті турніру.

Проте усі футболісти клубу усвідомлювали, що боротися з Епіцентром буде важко для них. Чичиков зазначив, що в них не було спільних тренувань, як у подолян перед стартом сезону.

Причина у тому, що усі гравці з різних областей, що ускладнило можливіть провести спільну підготовку. Олексій Чичиков підкреслив, що для його одноклубників – це лише хобі.

Досить сказати, що останній тиждень майже вся команда була задіяна на збиранні кавунів в сільськогосподарській фірмі, яка є спонсором нашого клубу. Не випадково, що в середині другого тайму ми підсіли фізично, й гості перехопили ініціативу. На щастя, вдалося вистояти, й доля протистояння вирішувалася в футбольній лотереї,

– розповів Чичиков.

Півзахисник Арготеха розповів, що вони знали про те, що Епіцентр має хороший колектив з відмінними гравцями. Зі слів Чичикова, їм допоміг перемогти кубковий характер та бажання битися за кожен сантиметр поля.

Олексій Чичиков поділився тим, що відбувалося у роздягальні клубу після перемоги над Епіцентром. Півзахисник розповів, що після матчу бос Агротеха роздав кожному футболісту преміальні.

Раніше ми розповідали про те, скільки клубів вигравали чемпіонат України за всю історію незалежності країни.