На прошлой неделе состоялись матчи 1/32 финала Кубка Украины 2025/2026. В одном из матчей Агротех встречался с Эпицентром, который выступает в УПЛ.

Любительский футбольный клуб из села Тишковка выбил Эпицентр из турнира, выиграв в серии пенальти – 7:6. Алексей Чичиков высказался о победе Арготеха в 1/32 финала Кубка Украины, сообщает 24 канал со ссылкой на Sport.ua.

Читайте также Кубок Украины 2025-2026: расписание матчей и результаты

Что сказал Чичиков о победе над Эпицентром?

Полузащитник Агротеха отметил, что его команда является действующим обладателем Кубка Украины среди Аматоров. Алексей Чичиков подчеркнул, что они не хотели прекращать выступления на старте турнира.

Однако все футболисты клуба осознавали, что бороться с Эпицентром будет трудно для них. Чичиков отметил, что у них не было совместных тренировок, как у подолян перед стартом сезона.

Причина в том, что все игроки из разных областей, что усложнило возможность провести совместную подготовку. Алексей Чичиков подчеркнул, что для его одноклубников – это лишь хобби.

Достаточно сказать, что последнюю неделю почти вся команда была задействована на уборке арбузов в сельскохозяйственной фирме, которая является спонсором нашего клуба. Не случайно, что в середине второго тайма мы подсели физически, и гости перехватили инициативу. К счастью, удалось выстоять, и судьба противостояния решалась в футбольной лотерее,

– рассказал Чичиков.

Полузащитник Арготеха рассказал, что они знали о том, что Эпицентр имеет хороший коллектив с отличными игроками. По словам Чичикова, им помог победить кубковый характер и желание биться за каждый сантиметр поля.

Алексей Чичиков поделился тем, что происходило в раздевалке клуба после победы над Эпицентром. Полузащитник рассказал, что после матча босс Агротеха раздал каждому футболисту премиальные.

Ранее мы рассказывали о том, сколько клубов выигрывали чемпионат Украины за всю историю независимости страны.